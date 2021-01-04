كلوب: لا أعرف هل سنضم مدافعا في يناير أم لا

الإثنين، 04 يناير 2021 - 10:38

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

لم يحسم ليفربول أمره من انتداب مدافع في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وأرجع مدربه يورجن كلوب ذلك إلى الأزمة المالية التي تمر بها الأندية جراء جائحة كورونا.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"لدينا حلول في القائمة، لكننا عانينا بسبب الإصابات. في مركز قلب الدفاع تحديدا، هكذا يحدث الأمر، حين يبدأ لا يتوقف".

وواصل "لو استطعنا انتداب لاعب في سوق الانتقالات، لا أدري. هكذا الأمر. إنها سوق صعبة، كما ترون. لا تمتلك كل الأندية المال الكافي. غير منطقي أن تفعل شيئا، بل أن تفعل الأمر الصحيح. حتى الآن نحن راضون عما فعلناه".

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وعانى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من نقص حاد في قائمة لاعبيه بسبب الإصابات وأبرزها المدافع المخضرم فيرجيل فان دايك.

واضطر كلوب للدفع بلاعب وسط في مركز قلب الدفاع في مباريات عديدة.

ويتصدر رفاق محمد صلاح ترتيب الدوري بالتساوي مع مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفا اليوم الإثنين على ساوثامبتون في الجولة 17 من البطولة.

ليفربول كلوب
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