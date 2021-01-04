مارسيلينو يتولى تدريب أتليتك بلباو.. ينتظره إنجاز تاريخي وجدول ناري

أعلن نادي أتليتك بلباو عن التعاقد مع مارسيلينو جارسيا تورال لتولي تدريبه خلفا لـ جايزكا جاريتانو المقال من منصبه.

وذكر أتليتك بلباو أن مارسيلينو وقّع على عقد يربطه بـ أتليتك بلباو حتى صيف 2022.

وكان أتليتك بلباو قد أقال جاريتانو مساء الأحد، بعد ساعة ونصف فقط من فوز الفريق على إلتشي بهدف دون رد في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ℹ Principio de acuerdo con Marcelino García Toral hasta junio de 2022.#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

ويعود مارسيلينو للواجهة من جديد، بعد أن غاب عن التدريب منذ بدايات الموسم الماضي عقب إقالته من تدريب فالنسيا.

مارسيلينو (55 عاما) سبق له تدريب سبورتنج خيخون، وريكرياتيفو، وراسينج سانتاندير، وريال سرقسطة، وإشبيلية، وفياريال، وفالنسيا، وأخيرا أتليتك بلباو.

وحقق مارسيلينو نجاحات كبيرة مع فياريال بإعادته إلى الدوري الممتاز، قبل أن يقوده إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2016 حيث ودّع أمام ليفربول.

كما قضى فترة مميزة في فالنسيا توجها بالفوز بكأس ملك إسبانيا 2019 على حساب برشلونة، لكن الإدارة أقالته في بداية الموسم التالي.

وبالتالي، سيكون مارسيلينو على موعد مع رقم تاريخي لم يتحقق مطلقا في تاريخ الكرة الإسبانية.

مارسيلينو سيقود أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 أمام ريال سوسيداد الذي تم تأجيله إلى أبريل 2021 أملا في حضور الجمهور، ولو فاز باللقب فإنه سيصير أول مدرب على الإطلاق يفوز بالكأس مع فريقين مختلفين في نسختين متتاليتين.

وينتظر أتليتك بلباو أسبوع ناري سيبدأه بمواجهة برشلونة يوم الأربعاء في الدوري الإسباني، ثم يواجه أتليتكو مدريد يوم السبت، قبل أن يلتقي بـ ريال مدريد يوم 14 يناير في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وإن فاز سيواجه المنتصر من برشلونة وريال سوسيداد في النهائي يوم 17 يناير.