بلباو يقيل مدربه بعد ساعة ونصف من الفوز على إلتشي

الأحد، 03 يناير 2021 - 19:39

كتب : FilGoal

جايزكا جاريتانو

أعلن نادي أتليتك بلباو عن إقالة مدربه جايزكا جاريتانو وجهازه الفني اليوم الأحد.

ولم يعلن أتليتك بلباو في بيانه عن هوية البديل سواء كان مؤقتا أو دائما.

وتأتي تلك الإقالة بعد حوالي ساعة ونصف فقط من الفوز الذي حققه أتليتك بلباو على إلتشي بهدفٍ نظيف في الجولة 17 من الدوري الإسباني، مباراة كانت الأخيرة لـ جاريتانو مع زعيم الباسك.

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من جانبها ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني السابق لـ فياريال وفالنسيا، هو المرشح الأبرز لتعويض جاريتانو.

ويتواجد أتليتك بلباو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات و8 هزائم.

وكان أتليتك بلباو قد خسر دربي الباسك بهدف دون رد أمام ريال سوسيداد في ملعب سان ماميس مع نهاية 2020، سقوط ساهم بشكلٍ كبير في الإطاحة بالمدرب جاريتانو رغم فوزه بعدها بأيام أمام إلتشي.

وبالتالي لن يقود جاريتانو أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد والذي تم تأجيله من الموسم الماضي إلى أبريل المقبل أملًا في حضور الجماهير.

وينتظر أتليتك بلباو أسبوع ناري سيبدأه بمواجهة برشلونة يوم الأربعاء في الدوري الإسباني، ثم يواجه أتليتكو مدريد يوم السبت، قبل أن يلتقي بـ ريال مدريد يوم 14 يناير في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وإن فاز سيواجه المنتصر من برشلونة وريال سوسيداد في النهائي يوم 17 يناير.

جاريتانو (45 عاما) المدير الفني الأسبق لـ إيبار وبلد الوليد وديبورتيفو لاكورونيا، تولى تدريب بلباو أتليتك (الفريق الرديف) بين 2017 و2018، قبل أن يخلف إدواردو بيريتزو في تدريب الفريق الأول بشهر ديسمبر 2018.

وخلال عامين تقريبا، قاد جاريتانو الفريق في 89 مباراة، فاز في 39 منها، وتعادل 21، وتلقى 29 هزيمة، لكنه عجز عن التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

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