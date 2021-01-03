جوارديولا يغازل الصدارة من بعيد.. مانشستر سيتي يضرب تشيلسي بثلاثية

عمق جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جراح فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وفاز عليه بثلاثية مقابل هدف على ملعبه ستامفورد بريدج، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وارتقى مانشستر سيتي بعد هذا الفوز إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراتين سيصل إلى النقطة 35 ليصراع ليفربول ومانشستر يونايتد أصحاب الصدارة.

بينما تجمد رصيد تشيلسي بعد تلقيه الهزيمة الخامسة هذا الموسم عند النقطة 26 في المركز الثامن.

ثلاثية مانشستر سيتي سجلها إليكاي جوندوجان وفيل فودين وكيفين دي بروين.

أما هدف تشيلسي الوحيد سجله كالوم هودسون أودوي في الوقت بدلا من الضائع.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المواجهة بالهجوم والسيطرة على الكرة وظهر أفضل في أرض الملعب من البداية للنهاية.

وتقدم سيتي في الدقيقة 18 عن طريق الألماني جوندوجان الذي استلم كرة أمام منطقة جزاء تشيلسي بطريقة رائعة ثم سدد بقوة في شباك الحارس ميندي.

ثم أضاف الشاب فيل فودين الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت من رحيم ستيرلينج ثم وصلت إلى دي بروين الذي أرسل عرضية إلى فودين حولها في الشباك الزرقاء.

ومع محاولات تشيلسي لإحراز التعادل انفرد رحيم ستيرلينج بالمرمى من منتصف الملعب وسدد كرة اصطدمت في القائم وعادت إلى دي بروين الذي وضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وكاد جوندوجان أن يسجل الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول بعدما حول عرضية فودين بكعب القدم نحو مرمى تشيلسي، لكن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

الشوط الثاني

وأجرى لامبارد تبديل مزدوج في الدقيقة 64 بنزول الثنائي جليمور وكالوم هودسون أودوي بدلا من كانتي وحكيم زياش في محاولة لتنشيط الهجوم.

ثم دفع بصانع الألعاب الألماني كاي هافيرتز بدلا من ماتيو كوفاستيش.

وأشرك جوارديولا كل من فيرناندينيو وسيرجيو أجويرو ورياض محرز بدلا من جوندوجان ودي بروين وفيل فودين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع سجل هودسون أودوي هدف تشيلسي الوحيد بعد متابعة لعرضية ماسون ماونت.

قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مانشستر سيتي.