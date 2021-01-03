ليستر يستعيد الانتصارات بفوز صعب على نيوكاسل

الأحد، 03 يناير 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

يوري تيليمانس - ليستر سيتي

استعاد ليستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، في الجولة الـ17 من المسابقة.

وبعدما تعادل مرتين متتاليتين مع مانشتسر يونايتد وكريستال بالاس، استعاد فريق المدرب بريندان رودجرز الانتصارات أمام نيوكاسل، ليصل إلى النقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 16 في المركز الـ15.

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تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 55 بهدف سجله جيمس ماديسون بعد صناعة رائعة من جيمي فاردي.

ثم أضاف لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس الهدف الثاني بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وفي الوقت الأخير نجح أندي كارول في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82.

وحاول نيوكاسل في الدقائق المتبقية إحراز التعادل لكن فشلت كل المحاولات أمام دفاع وحارس ليستر سيتي.

ليستر سيتي نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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