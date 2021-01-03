انتهت - تشيلسي (1)-(3) سيتي

الأحد، 03 يناير 2021 - 18:27

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــ

أخبار متعلقة
الدوري الإيطالي - فوز نابولي وروما وتعثر لاتسيو.. وأتالانتا يكتسح ساسولو تشكيل قمة إنجلترا - زياش يقود تشيلسي وستيرلينج في هجوم سيتي كونتي: لن يُسمح لفيدال بالاستعراض في المران.. ولوكاكو غادر للإصابة

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-1

ق92: جووووول أودوي يسجل هدف تشيلسي الوحيد

ق77: نزول كاي هافيرتز بدلا من بوليسيتش

ق 64: خروج حكيم زياش وكانتي ونزول جليمور وتامي أبراهام

ق 44: انطلاقة من ستيرلينج والكرة تصل إلى دي بروين ثم فودين الذي أرسل عرضية قابلها جوندوجان بتسديدة بكعب القدم مرت جوار القائم

ق 35: جوووووووووول دي بروين والثالث

ق 21: جووووووووول فودين والثاني

ق 18: جوووووووول جوندوجان والأول

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل مروان محسن يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله معارا.. وموقفه من استقدام بواليا 14 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يغازل الصدارة من بعيد.. مانشستر سيتي يضرب تشيلسي بثلاثية 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر بالاتحاد السكندري لـ في الجول: لم يصلنا عرض رسمي لمبادلة لاعبين بعمار.. القرار للجهاز الفني 46 دقيقة | الدوري المصري
بلباو يقيل مدربه بعد ساعة ونصف من الفوز على إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (3) - (1) الإسماعيلي.. جووول مروان حمدي ساعة | الدوري المصري
"المنفيان" يخطفان فوزا مجنونا لـ أتليتكو مدريد أمام ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
صالح جمعة لـ في الجول: لم ولن أتقدم بشكوى ضد الأهلي.. هناك صبر بشأن المستحقات المتأخرة 2 ساعة | الدوري المصري
ليستر يستعيد الانتصارات بفوز صعب على نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك