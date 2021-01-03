انتهت - تشيلسي (1)-(3) سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-1

ق92: جووووول أودوي يسجل هدف تشيلسي الوحيد

ق77: نزول كاي هافيرتز بدلا من بوليسيتش

ق 64: خروج حكيم زياش وكانتي ونزول جليمور وتامي أبراهام

ق 44: انطلاقة من ستيرلينج والكرة تصل إلى دي بروين ثم فودين الذي أرسل عرضية قابلها جوندوجان بتسديدة بكعب القدم مرت جوار القائم

ق 35: جوووووووووول دي بروين والثالث

ق 21: جووووووووول فودين والثاني

ق 18: جوووووووول جوندوجان والأول

انطلاق المباراة