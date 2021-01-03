مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: لم نخطر إنبي بإيقاف حكم فيديو مباراة الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم إبلاغ نادي إنبي بإيقاف الحكم المسؤول عن الفيديو خلال مباراة الزمالك.

وخسر إنبي أمام الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأعلن إنبي قبل قليل إبلاغه من قبل لجنة الحكام بإيقاف الحكم صبحي العمراوي المسؤول عن الـVAR خلال مباراة الزمالك بسبب عدم استدعائه لحكم الساحة محمد الصباحي لمراجعة حالة طالب خلالها لاعبو الفريق البترولي باحتساب ركلة جزاء لهم.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لجنة الحكام لا تبلغ الأندية بإيقاف الحكام، هذا أمر غير صحيح ولا يصح أن نخطر أي ناد أننا عاقبنا حكما بعدما أخطأ خلال مباراة له".

وأشار "بالفعل تلقينا شكوى من نادي إنبي ضد حكمي الساحة والفيديو في مباراة الزمالك".

وأكمل "ولكن قرارات اللجنة تجاه الحكام تكون داخلية ولا نعلن عن العقوبات في وسائل الإعلام، لأن هذا يقلل من شأن الحكام أمام المنظومة الكروية في مصر".

واستمر في تصريحاته "هناك مراقبين للمباريات والحكام يقدمون تقاريرهم عقب كل مواجهة للجنة الحكام التي تراجع كل شيء وتجتمع مع كل الحكام بشكل دوري".

وشدد "وإذا كانت هناك حالة تستحق عقوبة أحد الحكام بالفعل نوقع عليه عقوبة ولكن لا نعلن عنها".

وأوضح "ومن السهل أن يلاحظ الجميع استبعاد الحكم المخطئ من إدارة المباريات لفترة، وهذا يدل على أن اللجنة بالفعل تعاقب الحكم المخطئ".

وأتم تصريحاته "عقوبات الحكام تكون وفقا للتقارير واللائحة عندما يخطئ في تطبيق القانون في إحدى المباريات".