مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: لم نخطر إنبي بإيقاف حكم فيديو مباراة الزمالك

الأحد، 03 يناير 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - كريم فؤاد - روقا

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم إبلاغ نادي إنبي بإيقاف الحكم المسؤول عن الفيديو خلال مباراة الزمالك.

وخسر إنبي أمام الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأعلن إنبي قبل قليل إبلاغه من قبل لجنة الحكام بإيقاف الحكم صبحي العمراوي المسؤول عن الـVAR خلال مباراة الزمالك بسبب عدم استدعائه لحكم الساحة محمد الصباحي لمراجعة حالة طالب خلالها لاعبو الفريق البترولي باحتساب ركلة جزاء لهم.

أخبار متعلقة
إنبي: اتحاد الكرة يستبعد حكم فيديو مباراة الزمالك لمدة شهر 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على إنبي.. مشاركة أولى ومتخصص جديد أيمن يونس للاعبي الزمالك بعد الفوز على إنبي: نتيجة مقبولة أمام فريق قوي باتشيكو الشوط الواحد ينتصر.. الزمالك يهزم إنبي بثنائية بنشرقي وأوباما

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لجنة الحكام لا تبلغ الأندية بإيقاف الحكام، هذا أمر غير صحيح ولا يصح أن نخطر أي ناد أننا عاقبنا حكما بعدما أخطأ خلال مباراة له".

وأشار "بالفعل تلقينا شكوى من نادي إنبي ضد حكمي الساحة والفيديو في مباراة الزمالك".

وأكمل "ولكن قرارات اللجنة تجاه الحكام تكون داخلية ولا نعلن عن العقوبات في وسائل الإعلام، لأن هذا يقلل من شأن الحكام أمام المنظومة الكروية في مصر".

واستمر في تصريحاته "هناك مراقبين للمباريات والحكام يقدمون تقاريرهم عقب كل مواجهة للجنة الحكام التي تراجع كل شيء وتجتمع مع كل الحكام بشكل دوري".

وشدد "وإذا كانت هناك حالة تستحق عقوبة أحد الحكام بالفعل نوقع عليه عقوبة ولكن لا نعلن عنها".

وأوضح "ومن السهل أن يلاحظ الجميع استبعاد الحكم المخطئ من إدارة المباريات لفترة، وهذا يدل على أن اللجنة بالفعل تعاقب الحكم المخطئ".

وأتم تصريحاته "عقوبات الحكام تكون وفقا للتقارير واللائحة عندما يخطئ في تطبيق القانون في إحدى المباريات".

الزمالك إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
صالح جمعة لـ في الجول: لم ولن أتقدم بشكوى ضد الأهلي.. هناك صبر بشأن المستحقات المتأخرة 21 دقيقة | الدوري المصري
ليستر يستعيد الانتصارات بفوز صعب على نيوكاسل 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر قمة إنجلترا - تشيلسي (0)-(3) سيتي.. جووووول دي بروين والثاااالث 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنبي لـ في الجول: تم التهويل من سوء أرضية بتروسبورت.. حالته مقبولة 45 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: لم نخطر إنبي بإيقاف حكم فيديو مباراة الزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يحيل تقرير "منتخب الشباب" إلى لجنة الانضباط ساعة | منتخب مصر
الدوري الإيطالي - فوز نابولي وروما وتعثر لاتسيو.. وأتالانتا يكتسح ساسولو ساعة | الدوري الإيطالي
مسحة طبية لفريق الأهلي قبل مواجهة سونيديب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك