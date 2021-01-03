مسحة طبية لفريق الأهلي قبل مواجهة سونيديب

خضع فريق الأهلي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وعاد لاعبو الأهلي للتدريبات مرة أخرى بعد الحصول على راحة سلبية من المران أمس السبت، عقب مواجهة وادي دجلة في الدوري التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض لاعبو الأهلي مران استشفائي ظهر اليوم الأحد، في صالة الجيمانيزيوم لإراحة العضلات بتدريبات خفيفة.

ويلعب الأهلي ضد سونيديب مساء الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تغلب على سونيديب في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله أليو ديانج.