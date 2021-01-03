تشكيل قمة إنجلترا - زياش يقود تشيلسي وستيرلينج في هجوم سيتي

الأحد، 03 يناير 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي

عاد حكيم زياش لتشكيل فريقه تشيلسي الأساسي أمام مانشستر ستيي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ودفع فرانك لامبارد بالنجم المغربي أساسيا، كما يشارك أيضا الأمريكي كريستيان بوليسيتش بجانب تيمو فيرنر في خط الهجوم.

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وجاء تشكيل تشيلسي الكامل كالآتي:

المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – كورت زوما – بين تشيلويل.

الوسط: نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – ماسون ماونت.

الهجوم: حكيم زياش – بوليسيتش – تيمو فيرنر.

على الجانب الآخر يعاني مانشستر سيتي من غيابات كثيرة بسبب فيروس كورونا وعلى رأسهم الحارس إيدرسون وكايل ووكر وجابريال جيسوس.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: ستيفن.

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياش – جون ستونز – أولكساندر زينتشينكو.

الوسط: رودري – جوندوجان – كيفين دي بروين.

الهجوم: فيل فودين – بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلينج.

ويحتل تشيلسي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بنفس رصيد مانشستر سيتي الذي يأتي في المركز الثامن.

تشيلسي حكيم زياش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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