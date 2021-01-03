بهاتريك مارتينيز و6 أهداف.. إنتر يكتسح كروتوني ويواصل الضغط على ميلان

الأحد، 03 يناير 2021 - 15:34

كتب : محرر في الجول

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

بلا رحمة لعب إنتر في الشوط الثاني بعد تراخي في الشوط الأول؛ ليكتسح كروتوني ويتصدر الدوري الإيطالي بشكل مؤقت.

وفاز إنتر بنتيجة 6-2 على كروتوني في المباراة التي أُقيمت على ملعب جوسيبي مياتزا ضمن الجولة 15، ليرتفع رصيده للنقطة 36 ويتصدر الدوري مؤقتا حتى مباراة ميلان -34 نقطة- ضد بينفينتو التي ستلعب مساء اليوم.

تقدم كروتوني في الدقيقة 12 عن طريق نيكولو زانيلاتو، قبل أن يتعادل سريعا لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 20، ويُضيف لوكا ماروني الهدف الثاني لإنتر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 31، إلا أن فلاديمير جوليميك تعادل سريعا من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني؛ توحشت كتيبة المدرب أنطونيو كونتي؛ وسجلت 4 أهداف في الدقائق لتقضي على أي آمال لفريق المدرب جيوفاني ستروبا في الخروج بنقطة من المباراة.

مارتينيز سجل الهدف الثالث في الدقيقة 57، ثم ظهر روميلو لوكاكو وسجل الرابع في الدقيقة 64، وعاد المهاجم الأرجنتيني ليسجل الهدف الخامس للفريق والثالث له في الدقيقة 78، واختتم أشرف حكيمي مهرجان أهداف إنتر في الدقيقة 87.

هدف لوكاكو جعله يرتقي لصدارة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا ويتساوى مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في نفس عدد الأهداف.

الأهداف الـ6 جعلت إنتر يعزز موقعه كأقوى هجوم في الدوري الإيطالي برصيد 40 هدفا.

الهزيمة جمدت رصيد كروتوني عند النقطة 9 في المركز 19 وقبل الأخير، والمهدد بتزيل الجدول إذا انتصر تورينو على بارما.

وتعد النتيجة هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويخرج إنتر في الجولة المقبلة ليواجه سامبدوريا، أما كروتوني فيستضيف روما.

لاوتارو مارتينيز إنتر الدوري الإيطالي
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