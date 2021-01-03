سيتي يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الأحد إصابة لاعبه إريك جارسيا وأحد الموظفين بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان: "يمكن لنادي مانشستر سيتي تأكيد إصابة إريك جارسيا وأحد الموظفين بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "سيدخل كلاهما فترة العزل الذاتي وفقًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية".

وأتم البيان "كل شخص في النادي يتمنى لهما الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى العمل والتدريب".

وخاض المدافع الإسباني 7 مباريات فقط مع مانشستر سيتي هذا الموسم بواقع 498 دقيقة.

ولعب جارسيا إجمالا 30 مباراة مع كتيبة بيب جوارديولا منذ تصعيده إلى الفريق الأول في 2018.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن إعادة فتح مقر تدريباته بشكل طبيعي يوم الأربعاء بعد توقف التدريبات لعدة أيام خوفا من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

ولم يسجل مانشستر سيتي وقتها أي إصابات كورونا جديدة بين لاعبيه، ليعيد فتح مقر تدريباته ويبدأ الاستعداد لمواجهة تشيلسي يوم الأحد.

وكان مانشستر سيتي أعلن إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية قبل غلق مقر التدريبات.

وتم تأجيل مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي التي كان من المفترض أن تقام في ملعب إيفرتون، جوديسون بارك في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي. يوم الإثنين الماضي.

وخضع فريق مانشستر سيتي لاختبارات الكشف عن كورونا مرتين قبل مواجهة تشيلسي، يومي الخميس والسبت.

وحتى الآن تأجلت 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا وهي، فولام ضد توتنام، وأستون فيلا مع نيوكاسل، بالإضافة إلى مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي.

ويحتل سيتي المركز الثامن في ترتيب الدوري مبتعدا بسبع نقاط عن ليفربول ومانشستر يونايتد المتصدرين.

وخاض الأخيران مباراتين أكثر من فريق المدرب بيب جوارديولا.