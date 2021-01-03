مارتينيز بعد الهاتريك ضد كروتوني: أُُهدي الأهداف لصديقتي وابنتي المستقبلية

عبر لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر عن سعادته بعد تسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك" ضد كروتوني في الدوري الإيطالي.

واكتسح إنتر نظيره كروتوني بنتيجة 6-2 في الجولة 15 للدوري الإيطالي ليتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا حتى مباراة ميلان وبينفينتو. (طالع التفاصيل)

وقال مارتينيز لشبكة "سكاي إيطاليا" بعد اللقاء: "لعبنا ضد فريق منظم. لكننا تدرّبنا على اللعب ضد المواقف الدفاعية في المران. أنا سعيد للغاية بالفوز".

وعن تسجيله لـ "هاتريك"، قال: "افتقدت هذا الشعور. من الرائع تسجيل الأهداف لكن من الرائع أيضا العمل من أجل الفريق".

واستمر "أُهدي هذه الأهداف لعائلتي وصديقتي وابنتي التي ستُولد قريبا".

وتابع "سعيد لأن إنتر فاز وسعيد أكثر لأن الانتصار كان بسبب أهدافي".

وعن ارتقاء إنتر لصدارة الدوري بشكل مؤقت، قال: "الدوري الإيطالي أحد أهدافُنا، نعمل على الاستمرار في المقدمة".

وأتم "أتمنى أن يظل إنتر في الصدارة حتى الأسبوع المقبل".

ورفع مارتينيز عدد أهدافه في الدوري الإيطالي لـ9 أهداف، بـ3 أهداف أقل عن زميله روميلو لوكاكو وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس هدافي الدوري برصيد 12 هدفا حتى الآن.