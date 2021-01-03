برونو يكشف أحد أسرار استمرار تألق رونالدو

كشف البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد أحد أسرار استمرار تألق مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس طوال سنوات مسيرته.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يقدمان أفضل أداء في كل موسم على الرغم من حديث الجميع عن استحالة ذلك".

وأضاف "لقد نافسا على الكرة الذهبية في الأعوام الـ11 الأخيرة، وهذا أمر لن يتكرر. هذا لن يحدث لأن مستواهما يتطور باستمرار".

وكشف "أنا ألعب مع كريستيانو في المنتخب وأرى كيف يريد أن يتحسن في الركلات الحرة والتسديدات والكرات الرأسية وركلات الترجيح وكل شيء".

وأكمل "عندما يخسر، يدرك أنه ربما كان عليه أن يبذل جهدا أكبر، وعندما يفوز، يدرس الأشياء الجيدة التي قام بها ليتحسن أكثر".

نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق مستمر في التألق في سماء كرة القدم وهو في عمر الـ35.

قبل أيام توج بجائزة أفضل لاعب في السنوات الـ20 الأولى من القرن الـ21 المقدمة من جلوب سوكر.

وذلك بعد منافسة مع ميسي والبرازيلي رونالدينيو والمصري محمد صلاح.