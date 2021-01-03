برونو يكشف أحد أسرار استمرار تألق رونالدو

الأحد، 03 يناير 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

هدف كريستيانو رونالدو الـ 100 مع البرتغال

كشف البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد أحد أسرار استمرار تألق مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس طوال سنوات مسيرته.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يقدمان أفضل أداء في كل موسم على الرغم من حديث الجميع عن استحالة ذلك".

وأضاف "لقد نافسا على الكرة الذهبية في الأعوام الـ11 الأخيرة، وهذا أمر لن يتكرر. هذا لن يحدث لأن مستواهما يتطور باستمرار".

أخبار متعلقة
برونو: إمكانيات يونايتد تؤهله للتتويج بـ4 بطولات هذا الموسم رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ساوثامبتون لامبارد: كورونا أثرت على جسد هافرتز.. ولم نمتلك زياش وبولسيتش في نفس التوقيت جوارديولا: لا أعرف متى أعتزل التدريب.. وسولشاير أسعد مني

وكشف "أنا ألعب مع كريستيانو في المنتخب وأرى كيف يريد أن يتحسن في الركلات الحرة والتسديدات والكرات الرأسية وركلات الترجيح وكل شيء".

وأكمل "عندما يخسر، يدرك أنه ربما كان عليه أن يبذل جهدا أكبر، وعندما يفوز، يدرس الأشياء الجيدة التي قام بها ليتحسن أكثر".

نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق مستمر في التألق في سماء كرة القدم وهو في عمر الـ35.

قبل أيام توج بجائزة أفضل لاعب في السنوات الـ20 الأولى من القرن الـ21 المقدمة من جلوب سوكر.

وذلك بعد منافسة مع ميسي والبرازيلي رونالدينيو والمصري محمد صلاح.

برونو فيرنانديز كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي البرتغال
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجونة يستعير عربي بدر من الأهلي 9 دقيقة | الدوري المصري
تأجيل دعوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة "نادي القرن الحقيقي" إلى 6 يناير 19 دقيقة | مصر
النجوم لـ في الجول: لم نتفق على انتقال كريم فؤاد لـ الأهلي.. قد يحترف خارج مصر 39 دقيقة | ميركاتو
كونتي: لن يُسمح لفيدال بالاستعراض في المران.. ولوكاكو غادر للإصابة 43 دقيقة | الدوري الإيطالي
سيتي يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
أنا بيرلو (2) - ليلة إسطنبول أفقدتني معنى الحياة ساعة | حكايات في الجول
مارتينيز بعد الهاتريك ضد كروتوني: أُُهدي الأهداف لصديقتي وابنتي المستقبلية ساعة | الدوري الإيطالي
برونو يكشف أحد أسرار استمرار تألق رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك