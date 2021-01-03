مورينيو: سون ضمن أفضل 3 هدافين بالدوري بدون ركلات جزاء

الأحد، 03 يناير 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

أسهب جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام في الإشادة بلاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين وقدراته التهديفية التي أوصلته للمنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: "أنا سعيد جدًا من أجل سون، أنا سعيد جدًا لأن الناس الآن يدركون قيمته".

وأضاف "لقد حصل مؤخرا على جائزة بوشكاش، وصل لهدفه الـ100 لتوتنام، وهو ضمن أفضل 3 هدافين بالدوري بدون ركلات الجزاء".

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وأكمل "بعض اللاعبين يسجلون عشرة أهداف في الموسم من ركلات الجزاء، وأنا لا أتحدث عن هاري كين بالمناسبة".

محمد صلاح نجم ليفربول يتواجد في صدارة جدول هدافي الدوري هذا الموسم، إذ سجل 13 هدفا حتى الآن، ويلاحقه سون بـ12 هدفا.

بين أهداف صلاح الـ13 سجل الدولي المصري 5 ركلات جزاء، بينما أحرز جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي 6 أهداف من نقطة الجزاء.

توتنام ليفربول محمد صلاح سون هيونج مين
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