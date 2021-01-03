سيتي يحقق مع لاعبه بعد استضافته حفل ليلة رأس السنة

أعلن مانشستر سيتي تحقيقه مع لاعبه بنيامين ميندي (26 عاما) بعد استضافة الأخير لحفل ليلة رأس السنة وهو ما يعد خرقا لقواعد السلامة من فيروس كورونا.

بنجامين ميندي النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكتبت تقارير أن الظهير الأيسر الفرنسي استضاف حفلا في منزله يوم الخميس مما استدعى النادي لتوضيح الأمر.

وقال النادي الإنجليزي في بيان:"بعض وقائع الحفل فسرت بشكل خاطئ في تقارير صحفية، ورغم أن اللاعب اعتذر علنا عما فعله، إلا أن النادي محبط بعد معرفته بهذا التجاوز وسيجري تحقيقا داخليا".

ويخوض سيتي مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مضيفه تشيلسي منقوصا من خمسة لاعبين مصابين بفيروس كورونا.

وتنبه الأندية على لاعبيها الالتزام بقواعد السلامة من فيروس كورونا لتجنب فقدهم في مباريات.

ومع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، تأجلت مباراتان في الدوري الممتاز حتى الآن.

ويحل سيتي ضيفا على تشيلسي في الجولة 17 من البطولة وكانت مباراة الأول في الجولة الماضية ضد مضيفه إيفرتون تأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل سيتي المركز الثامن في ترتيب الدوري مبتعدا بسبع نقاط عن ليفربول ومانشستر يونايتد المتصدرين.

وخاض الأخيران مباراتين أكثر من فريق المدرب بيب جوارديولا.