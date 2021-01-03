برونو: إمكانيات يونايتد تؤهله للتتويج بـ4 بطولات هذا الموسم

يعتقد برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد أن فريقه قادر على التتويج بـ4 بطولات هذا الموسم.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قلت في بداية الموسم إننا يجب أن ننافس على ألقاب جميع البطولات التي نشارك فيها، وهدفي لم يتغير".

وأضاف "علينا أن نلعب من أجل المنافسة على الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي أيضًا".

وواصل الدولي البرتغالي "لدينا فريق قوي وإمكانيات تؤهلنا لذلك. فقط علينا أن نؤمن بأنفسنا".

يونايتد وصل لمزاحمة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي مع نهاية عام 2020 وقبل 3 جولات من انتصاف الموسم، مع استمرار مشواره في المسابقات الثلاثة الأخرى.

وعن اهتمامه بالجوائز الفردية، أوضح "الشيء الأهم هو فوز الفريق بالبطولات. بالطبع أي لاعب سيسعد بالجوائز الفردية، ولن أقول إنني لا أتمنى أن أصبح اللاعب الأفضل في الدوري أو أن أحصل على جائزة لاعب العام".

وأردف "أتمنى ذلك ولكن بالتزامن مع فوز الفريق بالألقاب. سأشعر بنفس القدر من السعادة إذا فاز الفريق بالبطولات. بالنسبة لي، الشيء الأهم هو مساعدة زملائي لكي يصبح أحدهم أيضًا لاعب العام. إذا كان لاعب العام أحد لاعبي يونايتد، فهذا سيعني أن الفريق بأكمله قام بعمل رائع على مدار الموسم، وجميعنا سنكون سعداء بذلك".

وأتم "لا يمكن لأي لاعب أن يفوز بجائزة فردية دون مساعدة من زملائه، فكرة القدم لعبة جماعية. فوزك بجائزة فردية يؤكد أنك تبذل جهدًا كبيرًا ومثمرًا، ولكن الفضل في ذلك يعود إلى زملائك في الفريق لأنهم يساعدونك باستمرار لكي تصبح لاعبًا أفضل".