لامبارد: كورونا أثرت على جسد هافرتز.. ولم نمتلك زياش وبولسيتش في نفس التوقيت

دافع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن لاعبه كاي هافيرتيز، موضحا أن البلوز يعاني من كثرة الإصابات.

تشيلسي يمر بفترة سيئة إذ لم يفز إلا مرة واحدة في أخر 5 مباريات، حيث تعادل مرة وخسر 3.

ويلعب تشيلسي مع مانشستر سيتي في الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن تجهيز المصابين بعد الشفاء من فيروس كورونا: "الأمر به تحديات كبيرة للغاية، ليس لي فقط بل للطاقم الطبي والعلم الرياضي".

وأوضح "هناك بعض اللاعبين لا تظهر عليهم أي أعراض؛ ويعودون للمران ويصلون لأعلى مستوى، لكن هناك فئة أخرى تستغرق وقتا أطول".

وتابع "يظهر عليهم تعب وإرهاق شديد، ولأن كل شيء جديد للغاية، فليس لدينا طريقة لإعادة اللاعبين لمستواهم في أسرع وقت"

وشدد "هذه المشكلة لا تواجهنا نحن فحسب بل هي مشكلة لكل الدوري. هذه السنة ستكون مختلفة حتى نتخطى هذا الموقف".

وضرب لامبارد مثلا بـ كاي هافرتيز الوافد الجديد للفريق من بايرليفركوزن والذي أُصيب بفيروس كورونا في الفترة الماضية.

وقال: "كاي كان بدأ التأقلم على الدوري الإنجليزي وقدم مباريات رائعة للغاية معنا لكنه أُصيب بفيروس كورونا، وكان يعاني".

واستمر "قرأت بعض الأشياء عما قد يعانيه الناس (من المرض) لقد شعر بالأعراض وعانى جسديا؛ فلقد تحدث معه كثيرا".

وأضاف "نحاول مساعدته ليتلغب على الأمر. صحيح أن التوقعات كانت كبيرة حوله، لكن يجب أن نضعه في السياق الصحيح فموهبة كاي لا شكوك فيها. أرى ذلك بنفسي كل يوم".

وواصل "علينا أن نمنحه الوقت للتأقلم على الدوري الإنجليزي ومع فريقنا لأنه أمر مهم للغاية. رأينا عدة لاعبين آتوا إلى الدوري ولم يتأقلموا ورحلوا لمكان آخر ثم عادوا ووصلوا لمراحل لا تصدق".

وأكد "لا أحاول مقارنة كاي بشكل مباشر، لكن هناك العديد من القصص في الدوري الإنجليزي وليس تشيلسي فقط. لدي إيمان كامل به. فقط علينا أن نمنحه الوقت، خصوصا بسبب مشكلة إصابته بفيروس كورونا".

وعن تأثير هافرتيز مع تيمو فيرنر وحكيم زياش وكريستيان بولسيتش وكالوم هودسون أودوي وإحتمالية ظهورهم بأداء مختلف، قال: "علينا بالصبر".

وأوضح "الجمهور متطلب، ويريد تحقيق الأشياء غدا؛ لكننا لم نمتلك بولسيتش وزياش في نفس الوقت (في إشارة لإصاباتهم)".

وعن هودسون أودوي، قال: "لا يزال يتطور لكننا رأينا منه أشياء عظيمة تحديدا في المباراتين الأخيرتين".

وتابع "أما فيرنر وهافرتيز فيتأقلمون على الدوري شيئا فشيئا".

وأتم "رأينا ذلك مع الكثير من اللاعبين أصحاب المستوى العالي، سوف يتطورون وهو احتمال مثير".

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 26 نقطة من 16 مباراة وهو نفس رصيد مانشستر سيتي لكن من 14 مباراة.