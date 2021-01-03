جوارديولا: لا أعرف متى أعتزل التدريب.. وسولشاير أسعد مني

لا يعرف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متى سيعتزل التدريب لكنه يعرف إن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يشعر بلحظات فرح أكثر منه.

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

وتحدث جوارديولا عن موعد اعتزاله التدريب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، وقال: "خبرتك تُساعدك، خصوصا في الطريقة التي أُدبر بها مسيرتي".

وأضاف "في السابق كنت أعتقد أنني سأعتزل التدريب قريبا لكن الآن أُفكر في أن أتقاعد في سن أكبر؛ لذلك لا أعرف".

وعن عدم خسارة مانشستر سيتي في أخر 6 مباريات في الدوري، قال: "إذا نظرت لما قد يحدث في يناير وفبراير، فلدينا مباراتين (مؤجلتين) لكننا قد نخسر هاتين المباراتين".

وتابع " كل المباريات صعبة في الدوري الإنجليزي. ومن الأفضل أن تكون هادئا. حين تحدثت مع البعض قالوا لي إن أي فريق مُعرض للخسارة من الآخر، ولم أشاهد ذلك حتى الآن".

واستمر "لأول مرة أشاهد في الدوري الإنجليزي فريق قادر على الفوز أو الخسارة بسباعية بعد التعادل أو الهزيمة. فالنتائج غير متوقعة".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الكاراباو الأسبوع المقبل، قال: "أولى (سولشاير) أسعد مني لكني لا أضع تركيزي الآن على يونايتد".

وأتم "أنا مشغول للغاية بما علينا فعله وما يمكننا القيام به رفقة اللاعبين والجهاز الفني الاستثنائي الذي نمتلكه في الغرف المغلقة لمواصل التقدم للأمام".

ويعاني مانشستر سيتي من غياب 5 لاعبين بسبب إصاباتهم بفيروس كورونا، منهم كايل ووكر وجابريال خيسوس، بينما لم يعلن عن هوية المصابين الآخرين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 26 نقطة من 14 مباراة لعبها الفريق حتى الآن.