حوار - مدرب السويد لليد: هدفنا العودة للقمة.. والتتويج باللقب صعب للغاية

يشارك منتخب السويد للمرة 25 في تاريخه ببطولة العالم لكرة اليد للرجال، عندما يلعب في النسخة رقم 27 في مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

السويد أبطال العالم 4 مرات من قبل آخرها في نسخة 1999 بمصر، يسعون لحصد اللقب الغائب منذ 22 عاما خلال التواجد في مصر من جديد واستعادة الهيمنة.

حقق منتخب السويد المركز الخامس في بطولة العالم الماضية بألمانيا والدنمارك عام 2019، والمركز السابع في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وتبع ذلك تغيير المدرب والتعاقد في عام 2020 مع المدير الفني النرويجي جلين سولبرج.

وتلعب السويد ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخب مصر الدولة المستضيفة ومنتخبات تشيلي والتشيك.

ويقول جلين سولبرج في تصريحات لموقع مصر 2021: "هدفي ومهمتي هو إعادة السويد إلى القمة والمنافسة على الميداليات في جميع البطولات، ونأمل الفوز بالبعض منهم".

وأضاف: "عقدي مع السويد سيكون حتى عام 2024 ولدي خطة طويلة الأمد، وأنا محظوظ لأن لدي فريق قوي ومحترف حولي".

وحول هدفه مع السويد، يقول سولبرج: "بالطبع القتال على كافة الميداليات بكل البطولات واستعادة المجد".

وبالحديث عن رأيه في المستوى الحالي للسويد وهل سيعيد هيكلة الفريق، علق: "اللاعبون في مستوى عالٍ ويلعبون لفرق جيدة وهم في عصر لا يزال بإمكانهم فيه معالجة الكثير من الأمور للوصول إلى إمكانياتهم الكاملة، فأريد أن أعمل مع لاعبين يعملون بجد كل يوم لجعل الفريق أفضل في كل شيء، فأرى أن اللاعبين متواضعين ويريدون أن يطوروا أنفسهم للأفضل".

وحول رأيه في القرعة التي أوقعته في المجموعة السابعة مع الدولة المضيفة مصر والتشيك وتشيلي، يؤكد سولبرج: "بالطبع المجموعة تضم 4 منتخبات كبيرة، وكل فريق لديه فرصة جيدة للوصول إلى الدور الرئيسي".

وعن الفارق بين أسلوب لعب النرويج والسويد في كرة اليد، أجاب المدرب النرويجي: "الاختلافات بين السويد والنرويج ليست كبيرة على الرغم من أن النرويج قد حققت المزيد من النجاح في السنوات القليلة الماضية".

وتحدث مدرب السويد حول الإنجاز الأفضل في مسيرته، حيث قال: "من الصعب اختيار شيء واحد فقط فلقد كنت محظوظًا لأنني قضيت فترات كبيرة كلاعب كما قضيت فترات ممتعة كمدرب، فكانت فترتي في درامن ونوردهورن وبرشلونة وفلنسبورج كلها مميزة، وكمدرب كان وقتًا ممتعا في المنتخب النرويجي والآن آمل أن أحظى بوقت رائع وممتع مع منتخب السويد الرائع".

سولبرج لديه خطة واضحة مع السويد تحدث عنها قائلا: "أعمل بجد وأفعل كل ما في وسعي لجعل الفريق مستعدا للمونديال بأفضل صورة ممكنة".

وحول الاستعداد للمونديال أوضح: "سنلعب مباراتين ضد الجبل الأسود في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2022".

السويد فازت بأربعة ألقاب في بطولة العالم وآخرها عام 1999 في مصر فهل تكون قادرة على الفوز مرة آخرى مصر بعد غياب 22 عاما، يقول المدرب حول هذا الأمر : " سيكون ذلك صعبا للغاية لكننا سنقاتل في كل مباراة ونرى كيف ستمضي الأمور".

وعن مواجهة مصر الدولة المضيفة ضمن مباريات المجموعة، قال سولبرج: "لدي احترام كبير لمنتخب مصر العنيد وستكون مباراة صعبة بكل تأكيد".

في ظل جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية تحدث مدرب السويد حول تنظيم مصر للحدث الكبير، حيث قال: "نحن نعيش في ظروف خاصة وصعبة علينا جميعا ومن المهم بالنسبة لنا التركيز على التفاصيل التي يمكننا التأثير فيها والتعامل مع جميع المواقف بأفضل الطرق الممكنة".

ووجه جلين سولبرج رسالة لجماهير السويد في النهاية حيث قال: "آمل أن يدعموا الفريق ويمنحونا الكثير من الطاقة الإيجابية من خلال مشاركتهم وتشجيعهم لنا".