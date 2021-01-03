روبرتسون: ساوثامبتون أصبح أحد أفضل فرق الدوري منذ الخسارة 9-0

الأحد، 03 يناير 2021 - 11:36

كتب : FilGoal

روبيرتسون مع ليفربول أمام ساوثامبتون

حذر أندي روبرتسون مدافع ليفربول فريقه من قوة منافسه ساوثامبتون، قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد شاهدت ساوثامبتون منذ الهزيمة 9-0 أمام ليستر سيتي الموسم الماضي. لقد بدأوا العودة حقا بعد تلك المباراة".

وأضاف "أعتقد أن الكثير من الناس كانوا قلقين في تلك المرحلة، لكن ربما كان هذا هو التغيير الذي يحتاجون إليه. منذ ذلك الحين أصبحوا أحد أفضل الفرق في الدوري".

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وتابع "يمكنك رؤية أهمية داني إنجز وأهدافه وإسهاماته، بالطبع هو مهاجمهم الأساسي، لكن لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين في مراكز أخرى".

وأكمل "مدافعو ساوثامبتون أصبحوا أكثر صلابة ويحافظون على نظافة شباكهم. إنه فريق صعب حقًا للعب ضده، منافس صعب حقًا".

وأتم قائد منتخب اسكتلندا "مثل كل المباريات الأخرى، نحتاج لأن نكون في أفضل حالاتنا للحصول على نتيجة إيجابية".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

بينما يحتل ساوثامبتون المركز التاسع بفارق 7 نقاط فقط عن الصدارة.

أندي روبرتسون ليفربول ساوثامبتون
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