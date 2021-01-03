إيجابية مسحة النحاس تحرمه السفر مع المقاولون إلى تونس

الأحد، 03 يناير 2021 - 11:09

كتب : أحمد شاكر

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

يتوجه المقاولون العرب صباح الأحد إلى تونس تمهيدا لمواجهة النجم الساحلي في إياب دور الـ32 يوم الأربعاء.

ولن يسافر عماد النحاس مدرب الفريق وكذلك علاء عبد الغني المدرب العام و5 لاعبين بعد تبين إصابتهم بفيروس كورونا.

وسيخضعون للعزل الطبي على أن تجرى لهم مسحة طبية جديدة.

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وكشف المقاولون في بيان أنه في حال تحول عينة النحاس أو عبد الغني إلى سلبية سيسافران أو أحدهما إلى تونس.

وتعادل المقاولون بدون أهداف في مباراة الذهاب أمام النجم.

وتخطى ذئاب الجبل فريق أرتا سولار في دور الـ64 قبل ان يضربوا موعدا مع النجم.

وعاد المقاولون للمشاركة القارية بعد غياب 15 عاما، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع في ترتيب الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

وفي حال تخطي المقاولون فريق النجم سينتظر قرعة تحدد منافسه في دور الملحق، وهو الدور السابق لدور المجموعات.

المقاولون العرب عماد النحاس
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