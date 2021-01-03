المصري لـ في الجول: صرف المستحقات خلال أسبوع.. وجلسة لتحديد الصفقات

الأحد، 03 يناير 2021 - 10:19

كتب : أيمن عيد

صورة جماعية لفريق المصري قبل لقاء غزل المحلة

كشف النادي المصري عن موعد صرف مستحقات لاعبيه عن الموسم الجديد.

وقال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "خلال هذا الأسبوع، سنبدأ صرف مستحقات اللاعبين الخاصة بالموسم الجديد".

وأضاف "رغم أننا نعاني أزمة مالية، ولكننا نسعى لتدارك الموقف بأي شكل حتى لا يؤثر ذلك على مسيرة الفريق".

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عضو المصري أتبع "لم يطلب الجهاز الفني أي تدعيمات جديدة، وسيكون هناك جلسة مع علي ماهر المدير الفني لبحث موقف تدعيمات الشتاء، خاصة وأن هناك بعض اللاعبين سواء من الجدد أو القدامى لم يحصلوا على فرصة المشاركة كاملة".

وأتم "احتياجات الفريق سيتم توفيرها على حسب طلبات المدير الفني".

ويستعد المصري لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

في الدوري المصري الاتحاد السكندري
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