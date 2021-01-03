مواعيد مباريات الأحد 3 يناير 2021 والقنوات الناقلة – برشلونة.. وقمة إنجليزية

الأحد، 03 يناير 2021 - 09:40

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 3 يناير، والقنوات الناقلة.

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مصر للمقاصة يواجه الإسماعيلي الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس.

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الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد يواجه ليستر سيتي الساعة الرابعة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويلعب تشيلسي مع مانشستر سيتي في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس يلاقي أتليتكو مدريد الساعة الخامسة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحل برشلونة ضيفا على ويسكا الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 و3.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يبدأ اليوم بمواجهة كروتوني الساعة الواحدة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينفينتو يواجه ميلان الساعة السابعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وفي العاشرة إلا ربع، يلعب يوفنتوس مع أودينيزي عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند يواجه فولفسبورج الساعة الرابعة والنصف مساء، فيما يلعب بايرن ميونيخ مع ماينتس الساعة السابعة مساء.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

في إنجلترا تشيلسي مانشستر سيتي
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