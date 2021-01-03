تقارير: فيفا يعلّق عقوبة تريبيير.. اللاعب متاح لـ أتليتكو مدريد

تلقى أتليتكو مدريد أنباءً سارة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعليق إيقاف لاعبه كييران تريبيير.

كيران تريبيير النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فيفا قرر تعليق العقوبة التي وقعها الاتحاد الإنجليزي على تريبيير بإيقافه لعشرة أسابيع.

وبالتالي، يصير تريبيير متاحا لمدربه دييجو بابلو سيميوني مرة أخرى ليعوّل عليه في المباريات المقبلة.

ورغم ذلك، لن يسافر تريبيير مع أتليتكو مدريد إلى مدينة فيتوريا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس الأحد.

فالظهير الإنجليزي لم يتدرّب مع زملائه منذ صدور قرار إيقافه يوم 23 ديسمبر الماضي، إذ تمنع العقوبة خوضه للمباريات بالإضافة إلى تدربه في أي منشئة لأي نادٍ خلال مدة الإيقاف.

وغاب تريبيير بالفعل عن أتليتكو مدريد في مباراته الماضية بالدوري الإسباني أمام خيتافي، والتي انتهت بفوز صعب بهدف دون رد.

وكان مقررا أن يصل مجموع المباريات التي سيغيب عنها تريبيير مع أتليتكو إلى 13 حال تنفيذ العقوبة بأكملها، قبل صدور قرار فيفا.

وكانت عقوبة الاتحاد الإنجليزي قد وقّعت على تريبيير بتهمة الإخلال بقواعد المراهنات، إذ جاء في حيثيات القرار أن اللاعب أطلع أشخاص مقربين منه على خطوة انتقاله إلى أتليتكو مدريد قبل إتمامها.