إيقاف لاعب أتليتكو مدريد 10 أسابيع بسبب خرق قواعد الرهان

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 15:58

كتب : FilGoal

كيران تريبيير - أتليتكو مدريد

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف اللاعب كيران تريبيير مدافع أتليتكو مدريد لمدة 10 أسابيع بعد إدانته بخرق قواعد الرهان.

كيران تريبيير

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وبذلك لن يلعب الإنجليزي البالغ عمره 30 عاما أي مباراة محلية أو قارية أو دولية حتى 28 فبراير المقبل.

ما يعني غيابه عن مواجهة روخيبلانكوس ضد ضيفه تشيلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة
بعد أزمة جازيل التشادي.. إلغاء مواجهة وفاق سطيف ورينيسانس بسبب الأبواب المغلقة مران الزمالك - شيكابالا وعبد الغني ينتظمان في التدريبات الجماعية.. وتأهيل لمصطفى محمد فيفا يعلن موعد قرعة وملاعب مونديال الأندية بحضور الأهلي

وأدين تريبيير بتسريب معلومات تخص انتقاله من توتنام إلى أتليتكو مدريد في يوليو 2019 ساهمت في تحقيق مراهنين لأرباح.

وتحرم لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اللاعب من الرهان بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يتدخل بأي شكل على مراهن.

وهذا يسري على نتيجة المباريات أو أي شيء يتعلق بكرة القدم.

وانضم تريبيير، رابع مونديال 2018 مع فريق الأسود الثلاثة، إلى أتليتكو قبل عام ونصف مقابل 22 مليون يورو.

وشارك الظهير الأيمن في 52 مباراة مع أتليتكو وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وسيغيب تريبيير عن أتليتكو في 12 مباراة، آخرها لقاء تشيلسي في 23 فبراير المقبل.

ويتصدر أتليتكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن وصيفه وحامل اللقب ريال مدريد وله لقاء مؤجل ضد ليفانتي.

أتليتكو مدريد تريبيير
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر – غزل المحلة يواجه طلائع الجيش 23 دقيقة | الدوري المصري
الجونة يتصدر الدوري ويكرس عقدته لـ أسوان بضربة الهداف بواليا 30 دقيقة | الدوري المصري
توب 7 – من هم الأفضل خلال الأسبوع الأوروبي؟ نجم ليفربول يتفوق على أفضل لاعب في العالم 46 دقيقة | أوروبا
كاراجير: مستقبل صلاح بيده لا النادي.. لا أحد يترك ليفربول للفوز بالألقاب حاليا وكوتينيو مثال ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك – عبد الشافي وعبد الله جمعة يواصلان التأهيل.. ومحاضرة فنية من باتشيكو ساعة | الدوري المصري
نهائي القرن ليس على القمة.. تعرف على أكثر ما بحث عنه المصريون في 2020 2 ساعة | مصر
بينيتث: مايك آشلي لا يهتم بفريق نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك