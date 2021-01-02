تشكيل أرسنال – النني احتياطي أمام وست بروميتش

قرر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، إبقاء الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة وست بروميتش ألبيون بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ الإسباني داني سيبايوس في التشكيل الأساسي على حساب النني، وواصل أرتيتا التعويل على الشاب إيميل سميث رو.

كما عاد الفرنسي أليكساندر لاكازيت لخط الهجوم، وتحوّل القائد بيير إيمريك أوباميانج للجناح الأيسر.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: هيكتور بيليرين – روب هولدينج – بابلو ماري – كييران تييرني

الوسط المدافع: داني سيبايوس – جرانيت تشاكا

الوسط المهاجم: بوكايو ساكا – إيميل سميث رو – بيير إيمريك أوباميانج

الهجوم: أليكساندر لاكازيت

دكة البدلاء: رونار أليكس رونارسون – ديفيد لويز – أينسلي ميتلاند نايلز – محمد النني – جو ويلوك – ويليان – نيكولاس بيبي – جابرييل مارتينيلي – إدي نكيتياه

تشكيل وست بروميتش ألبيون:

حراسة المرمى: سام جونستون

الدفاع: دارا أوشي – برانسيلاف إيفانوفيتش – سيمي أجايي – دارنيل فورلونج

الوسط: جرادي ديانجنجا – مات فيليبس – رومين سويرس – كونور جالاجير

الهجوم: ماتيوس بيريرا – كالوم روبينسون