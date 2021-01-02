مصدر من طلائع الجيش لـ في الجول: العشري اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق

السبت، 02 يناير 2021 - 20:33

كتب : حامد وجدي

طارق العشري - الزمالك - المصري

كشف مصدر داخل نادي طلائع الجيش عن تقدم طارق العشري المدير الفني للفريق باعتذاره عن عدم استكمال مهمته التدريبية.

وخسر طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر المسؤول داخل النادي العسكري لـFilGoal.com: "العشري تقدم باعتذار لأحمد المهدي مدير الكرة في النادي عن عدم استمراره مع الفريق".

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وأكمل "بالتأكيد طارق العشري من المدربين الكبار والإدارة ستبحث مصيره في الساعات القليلة المقبلة".

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري بعدما خسر أمام كل من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة.

ليقبع الفريق في المركز الأخير للدوري برصيد نقطة واحدة.

طلائع الجيش طارق العشري الدوري المصري
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