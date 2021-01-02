في الـ90.. الاتحاد السكندري يكتب الهزيمة الرابعة على التوالي لطلائع الجيش

عاد الاتحاد السكندري من بعيد وفاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وبضربة قاتلة في الدقيقة 90 بقدم اللاعب الفنزويلي روماريو ويليامز حسم الاتحاد السكندري المباراة لصالحه.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري بعدما خسر أمام كل من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة.

ليقبع الفريق في المركز الأخير للدوري برصيد نقطة واحدة.

بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة 7 في المركز السابع، بعدما حقق الفوز الثاني له في الدوري.

وصف المباراة

ظهر طلائع الجيش أفضل في الشوط الأول وحصل عمرو جمال على ركلة جزاء في الدقيقة 24 بعد عرقلته من قبل عمرو الميداني.

لكن الحكم عاد للفيديو وألغى ركلة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط حصل الجيش على ركلة جزاء أخرى بعد عرقلة ناصر منسي من قبل مصطفى إبراهيم.

وتقدم أحمد سمير لتسديد الركلة وسجل منها هدف التقدم في الدقيقة 90.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح رزاق سيسيه في تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 41 من لعبة فردية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس محمد بسام.

في الشوط دفع حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري باللاعب عمار حمدي بدلا من صبري رحيل لتنشيط الهجوم في الدقيقة 60.

وجاءت الدقيقة 90 بالخبر السار لجماهير الاتحاد السكندري بعدما انفرد روماريو بالمرمى وراوغ الحارس محمد بسام ووضع الكرة في الشباك، مسجلا الهدف القاتل الذي قاد زعيم الثغر للفوز.