واكتملت البداية الكارثية.. شيفيلد يحقق رقما سلبيا تاريخيا بسقوطه أمام بالاس

السبت، 02 يناير 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

إبيريتشي إزي - كريستال بالاس - شيفيلد

فاز كريستال بالاس على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في ملعب سيلهرست بارك، بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل جيفري شلوب وإبيريتشي إزي هدفي كريستال بالاس في شوط المباراة الأولى.

ليرفع كريستال بالاس رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12، فيما تجمّد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطتين في المركز 20 –الأخير-.

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ليواصل شيفيلد يونايتد انطلاقته الكارثية، إذ لم يفز في أول 17 جولة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، واكتفى بتعادلين مقابل 15 هزيمة.

ليسجّل شيفيلد يونايتد أطول سلسلة لا فوز في انطلاقة الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، متخطيا كوينز بارك رينجرز حامل الرقم السابق.

في المقابل، عاد كريستال بالاس للفوز لأول مرة بعد 5 مباريات دون انتصارات، إذ يرجع انتصاره الأخير إلى 6 ديسمبر 2020 على حساب وست بروميتش ألبيون بنتيجة 5-1.

ولم يسجل شيفيلد إلا 8 أهداف هذا الموسم، ليكون الفريق الوحيد بكل درجات الدوري الأربعة الأولى في إنجلترا الذي يسجل أقل من 10 أهداف.

واحتاج كريستال بالاس إلى 4 دقائق فقط ليتقدّم في النتيجة بواسطة الغاني شلوب.

قبل أن يسجّل زميله إزي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة مشاركة أنتوان هاكفورد صاحب الـ 16 عاما و288 يوما، ليكون أصغر لاعب يشارك مع ليدز في تاريخه بالدوري الإنجليزي، وثالث أصغر لاعب إجمالا.

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