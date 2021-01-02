مورينيو: أنا محبَط من تصرف ريجيلون بعد أن أعطيته خنزيرا مطهيا رائعا

عبّر جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، عن إحباطه من تصرف بعض لاعبيه خلال فترة أعياد الميلاد.

توتنام عاد لطريق الانتصارات بتفوقه على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرّح مورينيو بعد المباراة: "كنا قادرين على تسجيل مزيد من الأهداف، سنحت لنا الفرص، وليس فقط عن طريق سوني وكين. كنا في أوضاع جيدة للتسديد خصوصا بواسطة ندومبيلي وهويبرج وبيرجوين في مناسبتين، وهذا يسعدني لأني أريد أن ينخرط الفريق كله".

وأضاف: "النتيجة مهمة، لم نلعب المباراة الماضية، ونتائج الأسابيع السابقة لم تكن جيدة ولذا احتجنا إلى حصد النقاط الثلاث لنتسلق الجدول قليلا".

وأشاد بالثنائي الهجومي الخطير: "كين وسون لاعبان مميزان كما تعرفون منذ سنوات، ويلعبان سويا منذ سنوات. بالطبع أريد مزيدا من الأهداف بواسطة بقية اللاعبين، لكن الهدف الثاني كان رائعا خصوصا أننا تحدثنا عن تطبيق هذه الجملة أمام الفرق التي تدافع بطريقة ليدز".

وعلّق مورينيو على خرق الثلاثي: سيرخيو ريجيلون، وجيوفاني لو سيلسو، وإيريك لاميلا، للإجراءات الاحترازية واحتفالهم بأعياد الميلاد في مخالفة لتعليمات النادي.

وقال مورينيو: "أعطيت ريجيلون هدية رائعة، خنزير مطهي، وهي وجبة رائعة للبرتغاليين والإسبان، فعلت ذلك لأني ظننته سيقضي أعياد الميلاد وحده".

وأضاف: "لكنه لم يكن وحده كما اتضح، والنادي يشعر بالإحباط لأننا أعطينا اللاعبين كل التعليمات اللازمة، لسنا سعداء، كانت مفاجأة سلبية لنا".

وتحوّل للحديث عن الفقر التهديفي للاعبه الهولندي ستيفن بيرجوين: "نحتاج إلى أن يسجل بيرجوين الأهداف، هو قادر على فعل ذلك، لو عدنا عاما إلى الوراء فستجدون أنه سجل هدفا جميلا في أول مباراة، وبالتالي ندرك أنه لديه القدرة على ذلك".

وأضاف: "لديه أيضا مشاكل بدنية، لا أعرف إن لاحظتم ذلك ولكنه كان ممسكا بالعضلة الضامة في آخر 10 دقائق، وهذه المشاكل تمنعه من التدرب بالقوة القصوى، لكنه يفيد الفريق وأنا مؤمن أنه سيسجل قريبا وحاله سيكون أفضل".

كما أشاد بخصمه المقبل أستون فيلا عبر بي تي سبورتس: "مباراتنا المقبلة في الدوري أمام أستون فيلا، وهو فريقي المفضل في الدوري الإنجليزي، إنه فريق أستمتع بمشاهدته ولديه العديد من اللاعبين المميزين ومدرب مميز".

واستمرت عقدة مورينيو لبييلسا للمباراة الخامسة، فالبرتغالي هزم الأرجنتيني في 4 مواجهات سابقة فاز فيها ريال مدريد على أتليتك بلباو مسجلا 15 هدفا واستقبل مرتين فقط.

وارتقى توتنام للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 29 نقطة ومبتعدا بأربع نقاط عن ليفربول ومانشستر يونايتد المتصدرين.

بينما استمر ليدز في المرتبة 11 ورصيده 23 نقطة.

ويستضيف توتنام يوم الثلاثاء فريق برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بينما يلعب ليدز في 10 يناير ضد مضيفه كرولي تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد.