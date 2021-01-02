العقدة مستمرة.. دويتو كين وسون يصحح مسار توتنام بقهر ليدز

السبت، 02 يناير 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

توتنام

صحح توتنام مساره في الدوري الإنجليزي الممتاز وعاد لسكة الانتصارات بإسقاط ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 3-صفر اليوم السبت في الجولة 17 بفضل تألق النجمين هاري كين وسون هيونج مين.

وأبدع مهاجما فريق سبيرز وسجلا في انتصار جاء بعد 4 جولات بلا فوز لتوتنام في البطولة المحلية.

واستغل رجال المدرب المخضرم جوزيه مورينيو تمريرة خاطئة من الحارس إيلان ميلييه لتصل الكرة لستيف بيرجوين الذي عرقله إزجان أليوسكي ليحصل توتنام على ركلة جزاء.

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي - العيسوي يضم 20 لاعبا لمواجهة مصر للمقاصة الاتحاد المصري يخاطب اللجنة المنظمة لكأس العالم لليد لتعديل مواعيد مباريات الدوري مع عودة ميسي لقائمة برشلونة.. كومان: علينا احترام قراره حتى لو كان الرحيل المباراة الثانية تواليا.. تأجيل مواجهة فولام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتقدم القائد كين وسدد الكرة في منتصف المرمى معلنا تقدم فريقه في الدقيقة 29. هدف، رفع رصيد كين إلى 10 أهداف في الموسم الحالي من البطولة.

وجاء دور رفيقه سون ليسجل في الدقيقة 43 بعدما سدد الكرة في الشباك إثر تمريرة من كين. الهدف رقم 100 لنجم كوريا الجنوبية مع توتنام في كل البطولات، ورقم 12 في الموسم الحالي من الدوري.

ليصبح الثنائي مشتركا في 13 هدفا، صنعها أحدهما للآخر، في الموسم الحالي من الدوري، وهو رقم لم يحدث من قبل في البطولة بنظامها الحالي.

وعزز توتنام تقدمه وأطلق رصاصة الرحمة على فريق المدرب مارسيلو بييلسا بهدف ثالث سجله المدافع توبي ألديرفيريلد بضربة رأس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 50.

وبذلك استمرت عقدة مورينيو لبييلسا للمباراة الخامسة، فالبرتغالي هزم الأرجنتيني في 4 مواجهات سابقة فاز فيها ريال مدريد على أتليتك بلباو مسجلا 15 هدفا واستقبل مرتين فقط.

وارتقى توتنام للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 29 نقطة ومبتعدا بأربع نقاط عن ليفربول ومانشستر يونايتد المتصدرين.

بينما استمر ليدز في المرتبة 11 ورصيده 23 نقطة.

ويستضيف توتنام يوم الثلاثاء فريق برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بينما يلعب ليدز في 10 يناير ضد مضيفه كرولي تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد.

توتنام ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاستكمال المهمة.. بوكيتينيو مدربا لـ باريس سان جيرمان 7 دقيقة | الدوري الفرنسي
إصابة رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة بفيروس كورونا 12 دقيقة | الدوري المصري
من أجل 66 ضحية.. رينجرز بقيادة جيرارد ينطح سيلتك في دربي جلاسكو 13 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - الجيش (1)-(0) الاتحاد.. جووول أحمد سمير والأول 44 دقيقة | الدوري المصري
عبد السلام يعلن تعافيه من فيروس كورونا 47 دقيقة | الدوري المصري
التعادل السلبي الرابع الموسم الحالي.. سموحة وسيراميكا كليوباترا دون أهداف ساعة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. دويتو كين وسون يصحح مسار توتنام بقهر ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
استاد القاهرة يعود للحياة في 15 يناير ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك