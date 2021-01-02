العقدة مستمرة.. دويتو كين وسون يصحح مسار توتنام بقهر ليدز

صحح توتنام مساره في الدوري الإنجليزي الممتاز وعاد لسكة الانتصارات بإسقاط ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 3-صفر اليوم السبت في الجولة 17 بفضل تألق النجمين هاري كين وسون هيونج مين.

وأبدع مهاجما فريق سبيرز وسجلا في انتصار جاء بعد 4 جولات بلا فوز لتوتنام في البطولة المحلية.

واستغل رجال المدرب المخضرم جوزيه مورينيو تمريرة خاطئة من الحارس إيلان ميلييه لتصل الكرة لستيف بيرجوين الذي عرقله إزجان أليوسكي ليحصل توتنام على ركلة جزاء.

وتقدم القائد كين وسدد الكرة في منتصف المرمى معلنا تقدم فريقه في الدقيقة 29. هدف، رفع رصيد كين إلى 10 أهداف في الموسم الحالي من البطولة.

وجاء دور رفيقه سون ليسجل في الدقيقة 43 بعدما سدد الكرة في الشباك إثر تمريرة من كين. الهدف رقم 100 لنجم كوريا الجنوبية مع توتنام في كل البطولات، ورقم 12 في الموسم الحالي من الدوري.

ليصبح الثنائي مشتركا في 13 هدفا، صنعها أحدهما للآخر، في الموسم الحالي من الدوري، وهو رقم لم يحدث من قبل في البطولة بنظامها الحالي.

وعزز توتنام تقدمه وأطلق رصاصة الرحمة على فريق المدرب مارسيلو بييلسا بهدف ثالث سجله المدافع توبي ألديرفيريلد بضربة رأس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 50.

وبذلك استمرت عقدة مورينيو لبييلسا للمباراة الخامسة، فالبرتغالي هزم الأرجنتيني في 4 مواجهات سابقة فاز فيها ريال مدريد على أتليتك بلباو مسجلا 15 هدفا واستقبل مرتين فقط.

وارتقى توتنام للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 29 نقطة ومبتعدا بأربع نقاط عن ليفربول ومانشستر يونايتد المتصدرين.

بينما استمر ليدز في المرتبة 11 ورصيده 23 نقطة.

ويستضيف توتنام يوم الثلاثاء فريق برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بينما يلعب ليدز في 10 يناير ضد مضيفه كرولي تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد.