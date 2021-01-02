المباراة الثانية تواليا.. تأجيل مواجهة فولام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت، 02 يناير 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

فولام

تأجلت مباراة فولام وبيرنلي في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب زيادة الحالات المصابة في نادي فولام بفيروس كورونا.

وقال نادي فولام عبر بيانه على موقعه الرسمي: "بعد المزيد من النتائج الإيجابية الجديدة في أحدث اختبارات فيروس كورونا يمكن للنادي أن يؤكد تأجيل مباراة الأحد أمام بيرنلي بعد مناقشات مع الدوري الإنجليزي الممتاز ونصائح من الفرق الطبية".

وأضاف البيان "سيعزل من ثبت إصابته بالفيروس بما يتماشى مع توجيهات الحكومة والدوري الممتاز".

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وأتم "لا تزال رفاهية لاعبينا وموظفينا وعائلاتهم ذات أهمية قصوى ، ونتمنى لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالشفاء الآمن والسريع".

وأصبحت تلك المباراة الثانية على التوالي لفولام التي تتأجل بسبب إصابات لاعبي الفريق بكورونا بعد مواجهة توتنام في الجولة الماضية.

وسبق أن تأجلت مباراة نيوكاسل وأستون فيلا، وإيفرتون ومانشستر سيتي بسبب الإصابات بفيروس كورونا أيضا.

وسبق وعزل مدرب فولام سكوت باركر نفسه ذاتيا 10 أيام بعدما أصيب أحد أفراد عائلته بالفيروس قبل أن يعود للمران أمس الإثنين.

وأعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليج" إصابة 18 فردا بفيروس كورونا بعد الكشف على 1479 فردا في الجولة الأخيرة من الفحوصات المعتادة.

كما أعلن بريميرليج إقامة فحصين أسبوعيا لجميع الأندية في ظل تفشي الوباء وزيادة أعداد المصابين في الجولات الأخيرة من الفحص.

فولام بيرنلي الدوري الإنجليزي في إنجلترا فيروس كورونا
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