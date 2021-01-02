انتهت في الدوري - سموحة (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. تعادل سلبي جديد

السبت، 02 يناير 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

--

أخبار متعلقة
فرج عامر لـ في الجول: سموحة لا يفكر في ضم جيرالدو غياب صالح جمعة يتواصل عن سيراميكا كليوباترا أمام سموحة الانتصار الأول في الدوري.. بيراميدز يهزم سيراميكا كليوباترا

نهاية اللقاء

ق 72: تسديدة خطيرة من محمد توني ترتطم بالقائم الخلفي لمرمى الهاني سليمان.

ق 64: بطاقة صفراء لطارق سامي مدافع سيراميكا بسبب الاعتراض.

ق 60: تألق عامر عامر ببراعة وينقذ مرماه من رأسية محمد طلعت.

ق 56: تسديدة قوية من شريف دابو تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: محمد إبراهيم يسدد أخطر كرة في الشوط الأول من ركلة ثابتة أبعدها الهاني سليمان ببراعة.

ق 39: بطاقة صفراء لأحمد حمص قائد سموحة بعد عرقلة محمد توني على حدود منطقة الجزاء.

ق 17: تسديدة من عبد الكبير الوادي من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عامر عامر ببراعة.

بداية اللقاء

سموحة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاستكمال المهمة.. بوكيتينيو مدربا لـ باريس سان جيرمان 5 دقيقة | الدوري الفرنسي
إصابة رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة بفيروس كورونا 10 دقيقة | الدوري المصري
من أجل 66 ضحية.. رينجرز بقيادة جيرارد ينطح سيلتك في دربي جلاسكو 10 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - الجيش (1)-(0) الاتحاد.. جووول أحمد سمير والأول 42 دقيقة | الدوري المصري
عبد السلام يعلن تعافيه من فيروس كورونا 45 دقيقة | الدوري المصري
التعادل السلبي الرابع الموسم الحالي.. سموحة وسيراميكا كليوباترا دون أهداف ساعة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. دويتو كين وسون يصحح مسار توتنام بقهر ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
استاد القاهرة يعود للحياة في 15 يناير ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك