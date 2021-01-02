برشلونة يعلن نجاح جراحة كوتينيو ويوضح مدة غيابه

السبت، 02 يناير 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

كوتينيو - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني نجاح العملية الجراحية للبرازيلي فيليبي كوتينيو، وحدد مدة غيابه.

وأصيب البرازيلي في الركبة اليسرى خلال مباراة إيبار في ختام مباريات الفريق الكتالوني لعام 2020 ليُجرى العملية ويغيب لمدة 3 أشهر وفقا لبيان النادي الكتالوني.

وظهر لاعب ليفربول السابق في 14 مباراة بقميص برشلونة هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وصنع 2.

وشارك كوتينيو في 38 مباراة مع الفريق البافاري خلال موسم 2019-2020، وسجل 11 هدفا وصنع 6.

وحتى الآن خاض كوتينيو 90 مباراة بقميص البلاوجرانا، والإصابة ستوفر 20 مليونا على إدارة الفريق الكتالوني. (طالع التفاصيل)

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن برشلونة سيدفع لـ ليفربول 20 مليون يورو عندما تصل مشاركات البرازيلي إلى 100 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق الكتالوني.

كوتينيو عاد إلى صفوف برشلونة بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ خلال موسمه الناجح للغاية، إذ حقق مع البافاري ثلاثة ألقاب.

فقد توج مع بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

برشلونة الدوري الإسباني فيليبي كوتينيو
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