ماركا: إصابة كوتينيو توفر على برشلونة 20 مليون يورو

رغم أن إصابة فيليبي كوتينيو أنهت عاما سلبيا لـ برشلونة، إلا أنها ستوفر على الفريق الكتالوني الكثير من الأموال.

كوتينيو تعرض للإصابة أمام إيبار في الركبة اليسرى ليتلقى رونالد كومان ضربة جديدة مع مطلع العام الجديد. (طالع التفاصيل)

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن برشلونة سيدفع لـ ليفربول 20 مليون يورو عندما تصل مشاركات البرازيلي إلى 100 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق الكتالوني.

وحتى الآن خاض كوتينيو 90 مباراة بقميص البلاوجرانا وسيغيب عدة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأضاف التقرير أنه البند سهل أن يتحقق خاصة مع تبقي 10 مباريات للوصول للرقم، رغم تعرضه لإصابات سابقة وخروجه معارا لصفوف بايرن ميونيخ الموسم الماضي.

وأتم التقرير أنه من الممكن أن يتم اللاعب الموسم دون إكمال الـ 100 مباراة مع برشلونة ومن ثم يتم بيعه بعد نهاية الموسم.

كوتينيو كلّف برشلونة 120 مليون يورو بانتقاله من ليفربول في شتاء 2018، ثم 40 مليون يورو إضافات.

ودفع برشلونة بالفعل 10 ملايين يورو مقابل التأهل لدوري الأبطال مرتين، و5 ملايين أخرى بعد مشاركته في 25 مباراة مع الفريق.

ويمتد عقد كوتينيو حتى صيف 2023 ومن المتوقع أن يعود للمشاركات مرة أخرى في أبريل المقبل.

البرازيلي البالغ 28 عاما سجل 23 هدفا وصنع 14 في جميع المسابقات مع الفريق الكتالوني.