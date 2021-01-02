فينجر: أنا موجود لو احتاجني أرسنال

لا يمانع أرسين فينجر المدرب الفرنسي المخضرم العودة لأرسنال، الفريق الذي قاده لمدة 22 عاما وتوج معه بـ17 لقبا.

وقال فينجر (71 عاما) في حواره مع قناة NBC Sports:"لو احتاجني، سأساعده، لكني لا أتوقع ذلك، لا".

مع نهاية موسم 2017-2018 أعلن أرسنال رحيل ربان سفينته، خروج كان من الباب الضيق بالاستغناء عنه وفقا لما ذكرت تقارير.

ونفى فينجر أن يكون متأثرا بطريقة خروجه حتى الآن قائلا:"تتعافى مع الوقت".

مع ابتعاد الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ولأن أرسنال استمر 14 عاما بلا لقب في الدوري، منذ آخر تتويج في 2004، رأت إدارة المدفعجية أن حقبة فينجر لابد أن تنتهي.

حقبة استثنائية في بضع سنين منها، والتي تربع فيها أرسنال على عرش إنجلترا بالتتويج بالدوري 3 مرات خلال 6 سنوات.

وبلغ أرسنال مع فينجر نهائي دوري أبطال أوروبا 2005-2006 وخسر بصعوبة أمام برشلونة بنتيجة 2-1 في باريس.

وبعد فينجر قاد الإسباني أوناي إيمري الفريق لمدة عام ونصف، ثم تولى فريدي ليونبرج المهمة بشكل مؤقت قبل أن يعيد النادي لاعبه السابق ميكيل أرتيتا في ديسمبر 2019.