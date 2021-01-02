فينجر: أنا موجود لو احتاجني أرسنال

السبت، 02 يناير 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

آرسين فينجر - حفل جوائز كاف 2019

لا يمانع أرسين فينجر المدرب الفرنسي المخضرم العودة لأرسنال، الفريق الذي قاده لمدة 22 عاما وتوج معه بـ17 لقبا.

وقال فينجر (71 عاما) في حواره مع قناة NBC Sports:"لو احتاجني، سأساعده، لكني لا أتوقع ذلك، لا".

مع نهاية موسم 2017-2018 أعلن أرسنال رحيل ربان سفينته، خروج كان من الباب الضيق بالاستغناء عنه وفقا لما ذكرت تقارير.

أخبار متعلقة
سوبر كلاسيكو يعود بعد 438 يوما وفي غياب الجماهير لأول مرة في تاريخه لامبارد: فيرنر سلاح فتاك هندرسون: أدائي تطور مع كلوب.. وكنت محبطا حين أراد ليفربول رحيلي ماركا: ألابا في ريال مدريد

ونفى فينجر أن يكون متأثرا بطريقة خروجه حتى الآن قائلا:"تتعافى مع الوقت".

مع ابتعاد الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ولأن أرسنال استمر 14 عاما بلا لقب في الدوري، منذ آخر تتويج في 2004، رأت إدارة المدفعجية أن حقبة فينجر لابد أن تنتهي.

حقبة استثنائية في بضع سنين منها، والتي تربع فيها أرسنال على عرش إنجلترا بالتتويج بالدوري 3 مرات خلال 6 سنوات.

وبلغ أرسنال مع فينجر نهائي دوري أبطال أوروبا 2005-2006 وخسر بصعوبة أمام برشلونة بنتيجة 2-1 في باريس.

وبعد فينجر قاد الإسباني أوناي إيمري الفريق لمدة عام ونصف، ثم تولى فريدي ليونبرج المهمة بشكل مؤقت قبل أن يعيد النادي لاعبه السابق ميكيل أرتيتا في ديسمبر 2019.

أرسنال فينجر
نرشح لكم
أخر الأخبار
فينجر: أنا موجود لو احتاجني أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
سوبر كلاسيكو يعود بعد 438 يوما وفي غياب الجماهير لأول مرة في تاريخه ساعة | أمريكا
لامبارد: فيرنر سلاح فتاك ساعة | الدوري الإنجليزي
هندرسون: أدائي تطور مع كلوب.. وكنت محبطا حين أراد ليفربول رحيلي ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: ألابا في ريال مدريد ساعة | ميركاتو
ماركا: إصابة كوتينيو توفر على برشلونة 20 مليون يورو 2 ساعة | أوروبا
رضا شحاتة: بواليا مميز داخل الملعب وخارجه أيضا 2 ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات اليوم السبت 2-1-2021 والقنوات الناقلة.. دربي الأندلس وسوبر كلاسيكو والزمالك ضد إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك