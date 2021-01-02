سوبر كلاسيكو يعود بعد 438 يوما وفي غياب الجماهير لأول مرة في تاريخه

السبت، 02 يناير 2021 - 11:32

كتب : إسلام أحمد

ريفر بليت - بوكا جونيورز - سوبر كلاسيكو - كوبا ليبرتادوريس

بداية ساخنة لعام 2021 في الأرجنتين وأمريكا الجنوبية بلقاء السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس دييجو أرماندو مارادونا.

سوبر كلاسيكو الكرة الأرجنتينية سيقام على ملعب لا بومبونيرا وبدون جماهير لأول مرة في تاريخه بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

واعتمدت الشرطة الأرجنتينية على تأكيد عدم حضور الجماهير لمنع التكدس خارج ملعب لا بومبونيرا لمؤازرة الفريق الأزرق والأصفر في ظل الإجراءات المشددة.

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مواجهة مثيرة في ظل تساوي الفريقين برصيد 7 نقاط من 3 مباريات في المجموعة الأولى للبطولة الحديثة في الأرجنتين.

10 reasons why La Bombonera is one of the most iconic stadia in world football | Copa Libertadores

إذ سيتأهل بطل المجموعة الأولى ليتلقي بطل المجموعة الثانية في المباراة النهائية لحسم التأهل لنهائيات كوبا ليبرتادوريس 2021، وكلا الفريقين حسم تأهله مسبقا، لكنه قد يضيف لقبا جديدا لخزائنه.

مواجهة تأتي بعد 14 شهرا من غياب السوبر كلاسيكو ولأول مرة منذ 438 يوما في ظل عدم إقامة أي مباراة بين الفريقين في عام 2020 حتى لو ودية، فيعود آخر عام لم يلتقي فيه الفريقين معا لعام 1929.

اللقاء الأخير بين الفريقين كان في إياب دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس وفاز بوكا جونيورز بهدف دون مقابل لكنه لم يكن كافيا ليخطف ريفر بليت بطاقة التأهل إلى النهائي لمواجهة فلامنجو البرازيلي.

وسيصير هذا اللقاء هو أبكر لقاء يجمع الفريقين في مطلع العام لأول مرة منذ 1931، إذ سبق أن التقيا في السادس من يناير 1931، وفاز بوكا حينها بنتيجة 3-0.

وستكون المباراة خير استعداد للفريقين من أجل التجهيز لسوبر كلاسيكو آخر محتمل في نهاية الشهر الجاري، إذ سيلتقي بوكا جونيورز مع سانتوس البرازيلي وريفر بليت مع بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وحال نجح الفريقان في التأهل للمباراة النهائية سنكون على موعد مع نهائي قرن جديد في ملعب ماراكانا التاريخي في البرازيل.

ويأمل بوكا جونيورز لتعزيز تفوقه على ريفر بليت في المواجهات المباشرة، بعدما التقيا في 250 لقاءً سابقا في جميع المسابقات.

ويتفوق بوكا برصيد 89 انتصار مقابل 83 لريفر بليت و78 تعادلا.

وعلى مستوى مسابقات الكأس المحلية يتفوق ريفر بليت في الفوز على بوكا جونيورز بـ 4 انتصارات مقابل 1 لبوكا و3 تعادلات.

سوبر كلاسيكو جديد وبداية مثيرة لعام 2021 ونتمنى أن تكون المباراة الأولى والأخيرة دون جماهير.

بوكا جونيورز ريفر بليت كوبا دييجو أرماندو مارادونا
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