لامبارد: فيرنر سلاح فتاك

السبت، 02 يناير 2021 - 11:30

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - تشيلسي - كريستال بالاس

أشاد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بلاعبه تيمو فيرنر مشيرا إلى قدرة الأخير على النيل من شباك منافسيه تحديدا من الهجوم المرتد.

تيمو فيرنر

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وقال الإنجليزي في تصريحات صحفية:"فيرنر دائما سلاح فتاك في الهجوم المرتد، وأعتقد أنه سيكون فتاكا أيضا أمام الدفاع الحصين. الأمر ليس أنه لا يستطيع ذلك. إنه حاسم ويستطيع تسجيل الأهداف. العبء يكون علينا أحيانا لنوصل الكرة إلى الأماكن الصحيحة".

واستمر لاعب تشيلسي السابق "كل لاعب يمر بوقت صعب أمام المرمى. الشيء الجيد أن فرصا أتيحت له، هذا أمر إيجابي، نعرف ذلك. العمل في التدريب هو السبيل الوحيد للتحسن".

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وأتم "حين تفعل ذلك، تكون النتيجة مسألة وقت ليس إلا لأن قدراته الطبيعية ستجعله أمام المرمى وستجعله يتجاوز المدافعين وستسنح له هذه الفرص مرة أخرى. لو قلت ثقته بنفسه بسبب بضعة فرص فهذا شيء طبيعي".

شارك فيرنر (24 عاما) في 23 مباراة منذ ارتدائه القميص الأزرق لتشيلسي مطلع الموسم الجاري قادما من لايبزيج مقابل 53 مليون يورو.

وسجل المهاجم الألماني 8 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ولم يحرز فيرنر أي هدف في آخر 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي فيرنر
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