برشلونة يوضح إصابة كوتينيو وخضوعه لعملية جراحية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 14:38

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه فيليبي كوتينيو، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وأصيب الدولي البرازيلي في مباراة إيبار ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان مقتضب: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى".

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وأضاف البيان "سيخضع كوتينيو لعملیة جراحية في الأيام القليلة المقبلة".

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن كوتينيو سيغيب لمدة قد تصل إلى 4 أشهر.

وظهر لاعب ليفربول السابق في 14 مباراة بقميص برشلونة هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وصنع 2.

كوتينيو عاد إلى صفوف برشلونة بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ خلال موسمه الناجح للغاية، إذ حقق مع البافاري ثلاثة ألقاب.

فقد توج مع بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وشارك كوتينيو في 38 مباراة مع الفريق البافاري خلال موسم 2019-2020، وسجل 11 هدفا وصنع 6.

فيليبي كوتينيو برشلونة
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