سولشاير: شعرت أن مباراة فيلا نهائي كأس.. علينا أن نلعب أفضل حينما نتقدم في النتيجة

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه شعر أن مواجهة فريقه ضد أستون فيلا كانت بمثابة نهائي كأس، موضحا أن فريقه يجب أن يلعب بشكل أفضل حينما يتقدم في النتيجة.

وصرح سولشاير عقب المباراة حسبما نقلت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز": "كنا سنخسر نقطتين هامتين قبل نهاية المباراة، إريك بايلي قام باعتراض رائع للكرة".

وواصل "لم أستمتع بآخر 10 دقائق، كان يجب نلعب بطريقة أفضل".

وأكمل "شعرت كما لو كانت المباراة نهائي كأس، نحتاج للعب مبارياتنا بشكل أفضل حينما نتقدم في النتيجة".

وتابع "أستون فيلا تطور بطريقة ممتازة وكانت لديهم فرص".

وأتم "لم نتمكن من إيقاف الكرات العرضية بطريقة أفضل، لكننا قمنا ببعض الاعتراضات والتصديات، أشعر بسعادة بالحصول على النقاط الثلاثة".

وفاز مانشستر يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.

بهذا الفوز ليلة الجمعة، رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بنفس عدد المباريات. ليكون أقرب المنافسين في الموسم الحالي مع اقترابه من الانتصاف إلى الحمر.