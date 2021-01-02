سولشاير: شعرت أن مباراة فيلا نهائي كأس.. علينا أن نلعب أفضل حينما نتقدم في النتيجة

السبت، 02 يناير 2021 - 00:48

كتب : FilGoal

ٍسولشاير - مانشستر يونايتد - ليدز

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه شعر أن مواجهة فريقه ضد أستون فيلا كانت بمثابة نهائي كأس، موضحا أن فريقه يجب أن يلعب بشكل أفضل حينما يتقدم في النتيجة.

وصرح سولشاير عقب المباراة حسبما نقلت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز": "كنا سنخسر نقطتين هامتين قبل نهاية المباراة، إريك بايلي قام باعتراض رائع للكرة".

وواصل "لم أستمتع بآخر 10 دقائق، كان يجب نلعب بطريقة أفضل".

أخبار متعلقة
فيرنانديز: حصلنا على ما نريد ضد فيلا.. في بعض الأحيان يجب أن تقتل المباراة بطريقة أو بأخرى يونايتد يبدأ العام الجديد بتحدي ليفربول.. انتصر على فيلا ويزاحم الحمر على الصدارة

وأكمل "شعرت كما لو كانت المباراة نهائي كأس، نحتاج للعب مبارياتنا بشكل أفضل حينما نتقدم في النتيجة".

وتابع "أستون فيلا تطور بطريقة ممتازة وكانت لديهم فرص".

وأتم "لم نتمكن من إيقاف الكرات العرضية بطريقة أفضل، لكننا قمنا ببعض الاعتراضات والتصديات، أشعر بسعادة بالحصول على النقاط الثلاثة".

وفاز مانشستر يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.

بهذا الفوز ليلة الجمعة، رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بنفس عدد المباريات. ليكون أقرب المنافسين في الموسم الحالي مع اقترابه من الانتصاف إلى الحمر.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب أستون فيلا: ركلة جزاء بوجبا مشكوك في صحتها.. اللاعب أسقط نفسه 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العيسوي: لدي صلاحيات كاملة في تدريب الإسماعيلي.. لا أقبل التدخل في عملي 34 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير: شعرت أن مباراة فيلا نهائي كأس.. علينا أن نلعب أفضل حينما نتقدم في النتيجة 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيرنانديز: حصلنا على ما نريد ضد فيلا.. في بعض الأحيان يجب أن تقتل المباراة بطريقة أو بأخرى 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب منتخب الشباب: لم أقصّر وتشاجرت مع الجهاز واللاعبين.. رُفضت طلباتي لأسباب مالية 52 دقيقة | منتخب مصر
وفاة والدة حازم إمام.. واللاعب يغادر معسكر لقاء إنبي 58 دقيقة | الدوري المصري
يونايتد يبدأ العام الجديد بتحدي ليفربول.. انتصر على فيلا ويزاحم الحمر على الصدارة ساعة | الدوري الإنجليزي
الصباحي حكما لمباراة إنبي والزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك