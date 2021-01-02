فيرنانديز: حصلنا على ما نريد ضد فيلا.. في بعض الأحيان يجب أن تقتل المباراة بطريقة أو بأخرى

قال برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد إن فريقه تحلى بالشجاعة ليحرم أستون فيلا من تسجيل الفرص التي سنحت له، والأهم أنه حصل على مبتغاه من اللقاء وحصد النقاط الثلاثة.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصرح فيرنانديز عقب المباراة على قناة "بي إن سبورتس" قائلا: "أتيحت لنا الكثير من الفرص لقتل المباراة، لكننا منحناهم الفرصة أيضا ليخلقوا الفرص ويشكلوا خطورة".

وواصل "تحلينا بالشجاعة وحرمناهم من الفرص، أهم شيء أننا حصلنا على ما نريده ولم نستقبل أهدافا في نهاية المباراة".

وأكمل "في بعض الأحيان يجب أن تقتل المباراة بطريقة أو بأخرى، فيلا يلعب على المرتدات ونعرف ذلك".

وأتم "حينما تحصل على بطاقة صفراء لحرمان خصمك من تسجيل هدف قد يكون قرارا صحيحا".

وفاز مانشستر يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.

بهذا الفوز ليلة الجمعة، رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بنفس عدد المباريات. ليكون أقرب المنافسين في الموسم الحالي مع اقترابه من الانتصاف إلى الحمر.