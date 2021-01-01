جريليش يقود أستون فيلا ضد يونايتد والمحمدي على مقاعد البدلاء

دفع دين سميث مدرب أستون فيلا بالثلاثي أولي واتكينس وأنور الغازي وبيرتراند تراوري لقيادة خط هجومه في مواجهة مانشستر يونايتد.

ويحل أستون فيلا ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.

ويلعب الخماسي جون ماكجين ودوجلاس لويز وجاك جريليش وبيرتراند تراوري وأنور الغازي في خط الوسط.

فيما يقود أولي واتكينس الهجوم وحيدا.

ويتواجد الدولي المصري، أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا، فيما يستمر غياب محمود حسن "تريزيجيه" جناح الفيلانز ومنتخب مصر للإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مات تارجيت – تايرون مينجز – إيزري كونسا – ماتي كاش

الوسط: لويز – ماكجين – جريليش – تراروي – الغازي

الهجوم: أولي واتكينس