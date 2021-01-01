راشفورد ومارسيال يقودان هجوم يونايتد ضد أستون فيلا

الجمعة، 01 يناير 2021 - 21:18

كتب : FilGoal

مارسيال - راشفورد

دفع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالثنائي ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال لقيادة خط هجومه ضد أستون فيلا.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.

ويلعب الرباعي بول بوجبا وفريد وسكوت ماكتوميناي وبرونو فيرنانديز في خط الوسط.

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فيما يلعب الرباعي آرون وان بيساكا وهاري ماجواير وإريك بايلي ولوك شاو في خط الدفاع.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: بيساكا – ماجواير – بايلي – شاو

الوسط: بوجبا – فريد – ماكتوميناي – فيرنانديز

الهجوم: راشفورد – مارسيال

ويتواجد دين هيندرسون وأليكس تيليس وأكسيل توانزيبي ودانييل جيمس وجيسي لينجارد ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا ودوني فان دي بيك ومايسون جرينوود على مقاعد البدلاء.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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