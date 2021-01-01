مؤتمر جوارديولا: لدينا 5 إصابات بـ كورونا.. ولم يعجبني بيان إيفرتون

الجمعة، 01 يناير 2021 - 18:56

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا.

جوارديولا تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام تشيلسي الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر: "نفتقد إجمالا الآن إلى 5 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، لا أعتقد أن رابطة الدوري الإنجليزي تسمح لنا بالإعلان عن أسماء اللاعبين، لكنكم ستعرفونهم غدا".

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وأضاف: "رابطة الدوري طالبتنا بعدم الإفصاح عن أسماء المصابين بـ كورونا، علينا احترام خصوصية اللاعبين ربما. غدا سترون التشكيل خاليا من اسم 3 لاعبين مهمين وعندها ستعرفونهم، لكني لست مخولا بالكشف عن هويتهم".

وعلّق عما حدث في مباراة إيفرتون الماضية التي تم تأجيلها: "امتلكنا عددا كافيا من اللاعبين في مباراة إيفرتون وأردنا خوض المباراة، لكننا اكتشفنا الحالات الإيجابية الجديدة في يوم المباراة وأطلعنا رابطة الدوري، وأنا أبلغت كارلو أنشيلوتي شخصيا لأفسر له الوضع لأننا تواصلنا في اليوم السابق وتحدثنا عن المخاطرة الكبيرة الواردة".

وتابع: "يموت الناس في كل أنحاء العالم، للأسف الأزمة مستمرة، لكن حاليا تم إعادة فتح مركز التدريب ونأمل أن تكون عينات الجميع سلبية في المسحة المقبلة".

وتحوّل جوارديولا لانتقاد بيان إيفرتون الذي صدر بعد المباراة دون إبداء أي تعاطف مع لاعبي سيتي المصابين، قبل أن يخرج أنشيلوتي لاحقا ويتمنى الشفاء للاعبي الخصم.

وقال بيب: "أعجبتني تصريحات أنشيلوتي أكثر من بيان نادي إيفرتون، كنا نريد مواجهة إيفرتون، نأمل عندما نذهب لمواجهتهم في جوديسون بارك أن يتواجد لوكاس دينيه وريتشارلسون وآلان وجيمس، وأن نهزمهم".

وأضاف: "نتبع ما تمليه علينا رابطة الدوري الإنجليزي، إنهم يقومون بعمل رائع منذ الحجر الأول، ما حدث لـ نيوكاسل يونايتد كان مؤسفا، تحدثت مع ستيف بروس وقد شرح لي مدى صعوبة الوضع، فقد أصيب أكثر من 20 شخصا بالعدوى، وهذا وارد لأي نادٍ في الدوري الإنجليزي".

وواصل: "شاهدت على بي بي سي يوم أمس أن الوضع درامي في كل مكان، 1000 وفاة في يوم واحد، علينا أن نحذر، ممتنون لقدرتنا على خوض المباريات وأداء مهمتنا، لكن لا يمكننا تجاهل واقع أن الفيروس هنا ولا ندري متى سنتخلص منه، علينا التزام ارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وأتم: "التزمنا التباعد في تحضيراتنا لمباراة تشيلسي، لم يعد اللاعبون يتواجدون في غرفة خلع الملابس، يتدربون فقط في الملعب، هذا هو الحال. لدينا ما يكفي من لاعبين لمواجهة منافس قوي مثل تشيلسي، سنلعب بأسلوبنا بحماس ونحاول تقديم مستوى جيد".

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