مؤتمر لامبارد: لست متأكدا بشأن موقفنا من الانتقالات.. وأسوأ أداء لنا كان ضد أرسنال

لم يحدد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي حتى الآن موقفه بشكل نهائي من إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية من عدمها لدعم فريقه.

وتحدث لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لست متاكدا بعد من دخول الانتقالات، لدي بعض الأفكار ولدي قائمة كبيرة وسنرى إن تغير ذلك".

وأكمل "سنرى إن كان هناك حاجة لتقوية الفريق بالطريقة الصحيحة لكننا لن نقفز سريعا لإبرام صفقات، إنه شهر طويل".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي قال: "حتى الآن المباراة سوف تقام، هو منافس جيد ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا للفوز".

وكان لقاء مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة 16 تأجل لإصابة العددي من لاعبي الفريق بفيروس كورونا.

وتابع "أثق في أنفسنا وأعرف إنه عندما نلعب في ملعبنا نستطيع هزيمة أي شخص، هو فريق جيد".

وعن أداء فريقه قال لامبارد: "أمام أرسنال كان أسوأ أداء لنا في الموسم وعلينا تقبل أنه يحدث ذلك أحيانا، أمام أستون فيلا كان الأداء أفضل وكان يجب أن نفوز بالمباراة، يجب أن نتحلى بالسرعة والالتزام أمام مانشستر سيتيط.

وشدد "أردي رؤية الكثير من السرعة في طريقة لعبنا عندما نهاجم".

أما عن قلة تسجيل فريقه للأهداف حاليا مقارنة بأول الموسم قال: "ليس لدي إجابة محددة، أعتقد أن غياب الجمهور أثر على كرة القدم، وربما استقرت الأمور الآن، لكن كل ما رأيته إننا لم نكن سلسين، ولقد واجهنا فرقا جيدة التنظيم كذلك".

ويلتقي تشيلسي بسيتي يوم الأحد المقبل ويحتل الأول المركز السادس بـ26 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ16.

فيما يأتي الثاني ثامنا بـ26 نقطة بعدما خاض 14 مباراة فقط.