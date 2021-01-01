فرانكفورت يفتح الباب أمام يوفيتش للعودة

فتح نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني الباب للصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد من أجل العودة لصفوف الفريق.

أودي هوتير المدير الرياضي للنادي الألماني قال للصحفيين: "لقد حظى بعدد دقائق قليلة في ريال مدريد".

وأضاف "وبالتأكيد لن يكون لديه أي شيء ضد العودة إلى فرانكفورت".

وعن راتبه المرتفع مع الملكي والذي قد يصبح عائقا في العودة أتم "صحيح ما كُتب عما يتقاضاه لوكا مع ريال مدريد".

راتب الصربي البالغ 22 عاما قد يحول اهتمام النادي الألماني لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وخاض يوفيتش 149 دقيقة فقط الموسم الجاري مع ريال مدريد وغاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا وإصابات أخرى ولأسباب فنية ومشاكل وصلت إلى السجن في بلاده (طالع التفاصيل)

لوكا يوفيتش سجل 27 هدفا في موسم 2018-19 مع فرانكفورت ومن ثم انتقل لصفوف ريال مدريد قادما من بنفيكا مقابل 60 مليون يورو.

وارتبط اسم يوفيتش بالرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية أبرزها لميلان الإيطالي.