أمير توفيق لـ في الجول: بواليا اختيار موسيماني الأول.. و"الكونغولي" رفض إغراءات الأندية الأخرى

"والتر بواليا كان الاختيار الأول لـ بيتسو موسيماني بسبب ما يراه من مميزات ومهارات وقدرات"، كان هذا حديث أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لـ FilGoal.com.

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي أعلن في ختام عام 2020 الحصول على خدمات مهاجم الجونة مقابل لمدة 4 مواسم.

وقال أمير توفيق لـ FilGoal.com: "الأهلي وضع بواليا ضمن دائرة اهتماماته منذ فترة كبيرة وهو ما توافق مع رغبة موسيماني في التعاقد معه، لذلك كان هناك اتفاق مبكر مع الجونة واللاعب على الانضمام لصفوف الفريق".

ونفى أمير تواجد بواليا ضمن قائمة تضم جاكسون موليكا ولابا كودوجو وكيجان دوللي لتدعيم هجوم الأهلى، قائلا: "كل الأنباء المتداولة كانت غير صحيحة فالأسماء الثلاثة لم تدخل يوما حسابات أو تفكير النادي".

وأضاف "أوجه الشكر لمجلس إدارة الجونة وحسام الزناتي المدير الرياضي على تعاملهم باحترافية خلال إتمام التعاقد وكذلك الالتزام بالاتفاق السابق معنا رغم العروض التي تقدمت بها الأندية الأخرى".

كما شكر أمير اللاعب قائلا: "والتر رفض إغراءات مالية لا تُرفض من أندية أخرى من أجل إقناعه بتغيير رغبته في اللعب للأهلي من خلال عروض مالية كبيرة لكنه أبدى تمسكا بارتداء قميص الأهلي".

وأوضح "بواليا سيكون إضافة مهمة للفريق محليا وإفريقيًا وخلال كأس العالم للأندية 2020".

وحول الجدل حول جنسية مهاجم الأهلي الجديد قال توفيق: "بواليا كونغولي وليس زامبي كما هو متداول".

تعرف أكثر على مهاجم الأهلي الجديد والجدل المُثار حول جنسيته (من هنا).

وأتم توفيق: "قائمة الأهلي أصبحت مكتملة بعد ضم بواليا والفريق صار جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وكان الأهلي قد تعاقد مع والتر بواليا قادما من الجونة بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

صاحب الـ25 عاما شارك في 5 مباريات مع الجونة في الدوري هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

بشكل عام، سجل والتر بواليا 16 هدفا في 35 مباراة شارك بهم بقميص الجونة، بجانب صناعة هدفين.