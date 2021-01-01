صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته

أعلن الأهلي عن أولى صفقاته الشتوية، متمثلة في مهاجم الجونة: والتر بواليا؟

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

علامة استفهام في نهاية الفقرة الافتتاحية، لأنه ليس الاسم الحقيقي للاعب، وإنما اسم شهرة.

وليس اسم مهاجم الأهلي الجديد هو علامة الاستفهام الوحيدة بشأنه، وإنما جنسيته أيضا.

FilGoal.com تواصل مع مصدّر مقرب من اللاعب، وحصل على بعض التفسيرات.

أولا، ما قصة الاسم؟

أجاب المصدر: "اسمه الحقيقي هيريتيير بينيني سابوا، لكنه اشتهر بـ والتر بواليا بعد انتقاله للعب في زامبيا".

ثانيا، ما حقيقة الجنسية؟

أوضح المصدر: "والتر مولود في الكونغو الديمقراطية لأب زامبي وأم كونغولية".

وتابع: "بسبب الحرب الأهلية، رحل والتر مع عائلته إلى زامبيا في عمر 6 سنوات".

وأكمل: "والتر ظل يتوافد على الكونغو الديمقراطية لزيارة والدته المقيمة هناك حتى وفاتها قبل عامين".

وأتم: "رغبة والتر كانت تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية، لكنها قرر لاحقا تمثيل زامبيا في انتظار الاستدعاء الدولي".

أزمة 2017

FilGoal.com نبش في أرشيف بعض المواقع الزامبية، واكتشف بالفعل كيف أثار اسمه وجنسيته جدلا هناك قبل عدة سنوات.

بواليا لعب في لوبومباشي سبورت الكونغولي، ثم رحل إلى الدوري الزامبي من بوابة فورست رينجرز، واستقر به الحال في نكانا حيث صنع اسمه وسمعته التي وضعته على رادار أندية شمال إفريقيا قبل أن يظفر به الجونة ويقدّمه للدوري المصري.

بواليا سجّل 24 هدفا في الدوري الزامبي 2016 بقميص نكانا وتوج هدافا للمسابقة، لكن في 2017، تم إيقافه بحجة عدم امتلاكه الجنسية الزامبية وبالتالي عدم صحة تسجيله في قائمة نكانا كلاعب محلي.

ماثيوس نيرونجو مدير هيئة التسجيل الزامبية قال في تصريحات نقلها موقع "زامبيا ديلي ميل" في يونيو 2017: "زملاؤنا في إدارة الهجرة أكدوا لنا أن بواليا كونغولي الجنسية".

السبب في تفجير الأزمة كان الرئيس التنفيذي لنادي لوساكا ديناموز الذي خاطب الاتحاد الزامبي زاعما أن بواليا غير مؤهل للعب في الدوري بسبب عدم امتلاكه بطاقة دولية.

ووقتها، ظهر لأول مرة الاسم الحقيقي لـ بواليا: هيريتيير بينيني سابوا، بل زعم ناديه الأسبق: لوبومباشي سبورتس، أن اللاعب لا يزال على ذمته باسمه الكونغولي وطالب نكانا برسوم انتقاله.

وصرّح وقتها سيرج نكوندي وزير الرياضة في إقليم هاوت كاتانجا الكونغولي: "لوبومباشي سبورتس اشتكى إليّ، هذا اللاعب كونغولي وناديه هنا لم يسمح له باللعب في زامبيا، لقد اختفى منذ بضع سنوات".

"لا نريد إفساد مسيرته، يجب على نكانا دفع تعويض لـ لوبومباشي سبورتس لأنه يلعب في زامبيا بشكل غير قانوني".

الاتحاد الكونغولي لكرة القدم أبرز وقتها بطاقة تعريف اللاعب ويظهر فيها اسمه الأصلي: هيريتيير بينيني سابوا.

في الشهر التالي صرّح بواليا: "الوضع مزعج بالنسبة لي، لقد وفّرنا كل المستندات المطلوبة للاتحاد الزامبي لكرة القدم، أنا مصدوم لعدم حصولي على إذن اللعب حتى الآن، هذا غير عادل".

وأضاف: "ماذا يجب أن أفعل الآن؟ هذا محزن للغاية، مسيرتي تأثرت وفريقي افتقد لخدماتي في هذا الموسم الصعب".

في أغسطس من نفس العام، تم تسوية الوضع أخيرا وتمكّن بواليا من المشاركة مع فريقه، وبعد نهاية المباراة رفض بواليا الحديث إلى الصحفيين مبرزا استيائه من المعاملة التي تلقاها خلال الأزمة.

في نهاية الأمر، لا يهم إن كان يُدعى والتر أم هيريتيير، أو كان يحمل الجنسية الكونغولية أم الزامبية، فكل ما ستنتظره جماهير الأهلي من مهاجمها الجديد هو أن يسجل الأهداف.. الكثير من الأهداف.