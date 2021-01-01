وزير الرياضة: لن نلغي تقنية الفيديو من مصر

حسم أشرف صبحي وزير الرياضة الجدل المثار حول إمكانية إلغاء استخدام تقنية الفيديو في الكرة المصرية مؤكدا أن الأمر لن يحدث.

وتحدث وزير الرياضة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "لا يوجد شيء اسمه وقف استخدام تقنية الفيديو، مصر تواكب العالم ولا تعود للخلف".

وتابع "أيضا لا يوجد لدينا أن يأتي شخص ما وينسف عمل الذين سبقوه، أنا على سبيل المثال أكملت عمل خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق".

وبسؤاله عن حقيقة عدم وجود تعاقد بين اتحاد الكرة والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو أجاب "ربما يوجد مذكرة تفاهم لأن اتحاد الكرة أراد بدء المشروع سريعا لاستخدامه في الدوري".

وأتم "لا توجد مشكلة نراجع المذكرة ولو هناك أمور فنية تستدعي المراجعة فيها نقوم بذلك وتقنية الفيديو مستمرة".