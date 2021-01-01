خبر في الجول – الأهلي يوافق على إعارة العربي بدر إلى الجونة

وافق النادي الأهلي على إعارة لاعبه العربي بدر إلى الجونة حتى نهاية الموسم.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلي بعقد يمتد لمدة 4 مواسم. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com جاءت الخطوة في إطار الحرص على العلاقات الجيدة بين الناديين.

كما يسعى الأهلي لمنح لاعبه فرصة المشاركة من أجل أن يصبح جاهزا في المستقبل مع الفريق الأول.

العربي بدر البالغ 20 عاما يشغل مركز الظهير والجناح الأمين، وخاض مع الأهلي الموسم الماضي 5 مباريات بمعدل 257 دقيقة.

وتواجد العربي بدر في قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.